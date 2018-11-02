Reuters: Болт покинул австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Мэринерс»

Источник: AP 2018

В начале августа Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому он тренировался с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Ямайский спортсмен принял участие в двух товарищеских матчах, в одном из которых забил два мяча. Сообщается, что стороны не смогли договориться о зарплате новоиспеченного футболиста — по информации СМИ, клуб предлагал Болту $150 тыс. в год, сам же ямаец хотел оклад в размере $3 млн в год.

Спортсмен поблагодарил клуб и пожелал ему успехов в стартовавшем сезоне. «Я хотел бы сказать спасибо владельцам, управляющим, сотрудникам, игрокам и болельщикам “Сентрал Кост Мэринерс” за то, что они дали мне такую возможность. Желаю успеха клубу в предстоящем сезоне», — сказал Болт.

Ранее ESPN сообщал, что мальтийский футбольный клуб «Валетте» сделал олимпийскому чемпиону предложение о заключении двухлетнего профессионального контракта. Однако информации о начале переговоров пока не поступало.