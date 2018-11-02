Бендтнер приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста
Известный датский нападающий Никлас Бендтнер, выступающий сейчас за норвежский «Русенборг», приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста.
Известный датский нападающий Никлас Бендтнер, выступающий сейчас за норвежский «Русенборг», приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста.
Об этом сообщает The Guardian.
Футболист признан виновным и будет заключён под стражу. Адвокат форварда подал апелляцию на решение суда.
Данный инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако девушка игрока утверждает, что это была самооборона.
В этом сезоне 30-летний Бендтнер провёл за «Русенборг» 20 матчей в чемпионате Норвегии и стал автором пяти голов. Ранее он выступал за такие известные клубы, как «Арсенал», «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем» и «Сандерленд».