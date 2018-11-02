Бендтнер приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста

Об этом сообщает The Guardian.

Футболист признан виновным и будет заключён под стражу. Адвокат форварда подал апелляцию на решение суда.

Данный инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако девушка игрока утверждает, что это была самооборона.