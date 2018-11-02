Суарес прокомментировал информацию о том, что «Барселона» ищет ему замену
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что руководство ищет ему замену. Об этом сообщает ESPN.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что руководство ищет ему замену. Об этом сообщает ESPN.
«Это нормально. В моем возрасте я должен быть выше любой критики. Когда появляется информация, что “Барселоне” нужна новая “девятка”, ничего в этом странного нет», — заявил уругвайский форвард.
Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. За это время уругваец провел в составе «сине-гранатовых» 140 матчей и забил 117 голов. В последнем матче с мадридским «Реалом» Суарес оформил