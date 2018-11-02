Хосеп Гвардьола: Никогда не просил купить Месси ни в «Баварию», ни в «Манчестер Сити»

— Когда я покинул «Барселону» и отправился в «Баварию», а потом в «Манчестер Сити», то никогда не просил Месси последовать за собой, — приводит слова Гвардьолы портал Goal. — Я никогда не говорил руководству, что хочу заполучить этого игрока. Я знаю, насколько он важен для «Барселоны». Я тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался там.