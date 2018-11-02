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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: Никогда не просил купить Месси ни в «Баварию», ни в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что никогда не просил купить форварда «Барселоны» Лионеля Месси ни во время работы в «Баварии», ни в Англии.

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Источник: Reuters

Ранее газета El Mundo сообщила, что «горожане» предлагали 31-летнему аргентинцу зарплату в размере 50 миллионов евро в год.

— Когда я покинул «Барселону» и отправился в «Баварию», а потом в «Манчестер Сити», то никогда не просил Месси последовать за собой, — приводит слова Гвардьолы портал Goal. — Я никогда не говорил руководству, что хочу заполучить этого игрока. Я знаю, насколько он важен для «Барселоны». Я тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался там.

В текущем сезоне Месси провел 12 матчей за «Барселону», забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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