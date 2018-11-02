Мануэль Нойер пропускает всё, что летит в створ. Что происходит?
Это действительно кризис.
Это действительно кризис.
В семи последних матчах Мануэля Нойера в створ его ворот было нанесено 19 ударов. Большая часть из них стали голевыми — 11, лишь 8 ударов лучший вратарь мира 2014 года сумел парировать. В играх с гладбахской «Боруссией», «Майнцем», «Вольфсбургом» и в кубковом матче с «Рёдингаузеном» «Бавария» пропустила четыре мяча — по факту всё, что летело в створ, стало голами. Если раньше все были уверены, что команда Нойера допустит за матч один голевой момент и кипер с ним справится, то сейчас этого нет и близко.
Сейчас Нойер — один из прямых виновников октябрьского
Величие Нойера строилось всегда на трёх фундаментальных сильных сторонах. Первая — потрясающая для вратаря и просто живого человека стабильность. Вторая — умение действовать в ситуациях один на один с нападающим, делать так, что у того начинали дрожать коленки. Третья — действия на выходах, как при перехвате навесов и передач, так и при игре «Баварии» или сборной Германии с мячом. Все эти сильные стороны сводятся к неизбывной уверенности Нойера в своих силах, которую он демонстрировал около пяти лет до травмы. А после неё всё изменилось.
Вратарь
Сейчас Нойер имеет всего 59% отражённых ударов из пределов штрафной. Это
Проблемы Нойера очевидно подчёркивает тот факт, что он допускает похожие ошибки — и все они не вяжутся с былым представлением о нём. В Аугсбурге в концовке матча Ману ошибся на выходе при угловом, подарив мяч и с ним одно очко хозяевам — и если раньше такие ошибки не выбивали вратаря из себя, заставляя в следующий раз идти на выход ещё увереннее, то теперь привели к быстрому повторению ситуации. Через 11 дней в Амстердаме случился почти идентичный эпизод: снова угловой, снова Нойер не может зафиксировать мяч, снова его вносят в уже покинутый вратарём створ.
Ещё одно доказательство того, что с ментальной устойчивостью вратаря сейчас не всё в порядке, — гол нападающего «Вольфсбурга» Вута Вегхорста. Пас вразрез выводил «волков» два в два в быстрой атаке, Нойер сначала решил выбежать на Адмира Мехмеди, затем передумал, и пас Мехмеди на Вегхорста оставил Ману в полупозиции. Формально грубой ошибки Нойера в этом эпизоде не было, но видеть его перебирающим решения и выбирающим при этом неправильное крайне непривычно.
Есть и ещё одна проблема. Нойер долго лечил сложный перелом стопы левой ноги, и есть некоторые основания полагать, что последствия этого перелома продолжают давить на вратаря. В четырёх голевых случаях из шести, где нужно было совершить прыжок, используя левую ногу как толчковую, Нойер даже не сумел прыгнуть. Особенно показательным в этом плане получился матч с Гладбахом, где Ману получил два мяча под левую ногу — один
И здесь причины тоже, скорее всего, в области психологии. Ближе к завершению лечения Нойер довольно неожиданно рассказал, как начал сомневаться в своём теле, когда лечение застопорилось, — такого от человека, который давно стал символом уверенности в воротах, ожидать было сложно. Сомнения, судя по всему,
Ещё о проблемах «Баварии» в этом сезоне: