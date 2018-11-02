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21:17 (мск), источник: Чемпионат.com

У Роналдиньо отобрали паспорт из-за долгов

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо лишился паспорта из-за долгов, сообщает Globo Esporte.

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Источник: Reuters

По данным источника, бразилец в 2015 году был оштрафован на $ 2,5 млн за нанесение экологического ущерба строительством склада и рыболовной платформы в запрещенном месте. Однако Роналдиньо так и не выплатил штраф, поэтому суд принял решение арестовать его паспорт. Также в деле фигурирует его брат Ассис.

Напомним, 38-летний Роналдиньо завершил футбольную карьеру в январе этого года. Он выступал за такие известные клубы, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». В 2005 году бразилец был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». В 2002-м Роналдиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

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