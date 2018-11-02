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2 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Что смотреть в субботу: Эмери против Клоппа, Слуцкий в гостях у чемпиона

«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 3 ноября.

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Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 3 ноября.

Что смотреть

3 ноября, суббота

«Реал» — «Вальядолид». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Реймс» — «Монако». 20.00. Стадион «Огюст Делойне».
ПСВ — «Витесс». 20.30. Стадион «Филипс».
«Арсенал» — «Ливерпуль». 20.30. Стадион «Эмирейтс».
«Ювентус» — «Кальяри». 22.30. Стадион «Алльянц Стэдиум».
«Райо Вальекано» — «Барселона». 22.45. Стадион «Райо Вальекано».

Остановят ли «Ливерпуль» в Лондоне?

Юрген Клопп в этом чемпионате Англии не проиграл ни одного матча, а его «Ливерпуль» заслуженно считается одним из главных претендентов на титул. Соответственно лучшего экзаменатора сейчас не найти. «Арсенал» же, как прилежный ученик, практически безупречно сдал серию зачетов, получив двенадцать победных «пятерок» и чуть смазав общую картину удовлетворительной оценкой по итогам дерби с «Кристал Пэлас» (2:2). Теперь для Унаи Эмери и его команды пришло время встречи с немецким профессором.

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Для «канониров» это будет первая с августа дуэль с соперником топ-уровня. Летом дела с ними не складывались, и лондонцы проиграли как «Манчестер Сити» (0:2), так и «Челси» (2:3). Тогда все списали на период адаптации к требованиям нового главного тренера, хотя синие находились в точно такой же ситуации и знакомились с Маурицио Сарри. Но в любом случае это уже прошлое, и сейчас никаких скидок у «Арсенала» не будет.

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Даже с поправкой на дисквалификацию одного из открытий сезона Гендузи, удаленного в матче Кубка лиги. Кроме того, только в день матча определятся с кандидатурами имеющих проблемы со здоровьем фланговых защитников — Начо Монреаля, Бельерина и Колашинаца. В свою очередь «Ливерпуль» по-прежнему не может рассчитывать на двух центральных хавбеков — Хендерсона и Кейта, тогда как повреждение Салаха оказалось несерьезным.

С Головиным, но без Черышева

Не первый уже раз в один день в Европе играют все российские полпреды. В субботу первым на поле должен выйти полузащитник «Монако» Александр Головин, которого ждет гостевой матч с «Реймсом». Перед началом сезона монегасков записали бы в фавориты, а сейчас выходец из второго дивизиона комфортно чувствует себя на девятой позиции в таблице и имеет на своем счету вдвое больше очков, чем рухнувший в зону вылета титулованный оппонент.

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Тот факт, что команда Тьерри Анри не сумела в прошлом туре одолеть дома скромный «Дижон» (2:2), напоминает: легких соперников для нее сейчас нет в принципе. Больше того, «Реймс» неделю назад прервал не самую удачную серию, победив на выезде «Ренн» (2:0). Команду, фиаско с которой обернулось отставкой Леонарду Жардима. Что получится у его наследника, понять сложно в силу кадровых проблем «Монако». Туром ранее в лазарете клуба значилось сразу 13 игроков. Сейчас это число уменьшилось почти вдвое. Уже готов играть Пеллегри, и скоро можно рассчитывать на Рони Лопеша.

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Что касается пропустившего два последних матча «Валенсии» Дениса Черышева, то он по-прежнему значится в списке травмированных, и не включен в заявку «летучих мышей» на игру с «Жироной». Может быть, подопечные Марселино Тораля справятся с ничейным вирусом благодаря возвращению в строй конкурента россиянина и героя прошлого сезона Гонсалу Гедеша? Вдруг он сыграет, как Санти Мина? Тот чуть раньше завершил курс лечения и в середине недели уже сделал дубль в кубковой игре.

Ван Боммел хвалит «Витесс»

Как-то, оценивая очередного соперника в чемпионате Голландии, Леонид Слуцкий заметил, что игры против «Аякса» и ПСВ не являются показательными. Российский специалист имел в виду разницу в классе между местными топ-клубами и всеми остальными, уже получив печальный опыт домашнего противостояния «Аяксу» (0:4). Теперь же — после выхода в следующий раунд кубкового турнира — Леонида Викторовича ждет еще более суровое испытание единоличным лидером чемпионата.

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ПСВ в межсезонье сменил тренерский штаб, и кажется, что с Марком ван Боммелом стало даже лучше. К тому же молодому специалисту неоценимую помощь оказывает его тесть — многоопытный Берт ван Марвейк. Чемпион ушел в отрыв, набрав в десяти турах максимально возможные 30 очков. И это при разности мячей «плюс 34» и с вернувшимся в строй Бергвайном. Добавляем сюда мотивацию клуба из Эйндховена, который разозлен первым за сорок лет домашним кубковым поражением от клуба низшего дивизиона, и станет ясно, как сложно придется «Витессу».

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Если гости не проиграют на стадионе «Филипс», это станет сенсацией. Что для этого нужно? Подтвердить обоснованность лестных слов ван Боммела. Накануне он подчеркнул, что, «Витесс» крайне неудобный соперник, арнемцы действуют разнообразно и умеют перестраиваться по ходу матчей лучше, чем любая другая команда голландской лиги.

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