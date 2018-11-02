Der Spiegel: «Бавария» и еще 15 клубов приступили к созданию европейской Суперлиги
Немецкое издание Der Spiegel провело расследование на основе данных Football Leaks.
Немецкое издание Der Spiegel провело расследование на основе данных Football Leaks.
Журналисты пришли к выводу, что «Бавария» вместе с другими европейскими клубами приступила к созданию европейской Суперлиги.
По информации издания, «Бавария» разработала документы, согласно которым может покинуть бундеслигу. Также был проверен вопрос возможности вывода игроков клуба из состава сборной Германии.
Кроме того, «Бавария» совместно с 15-ю другими грандами европйского футбола разработала «лист намерений», который предусматривает создание Суперлиги. Подписание этого документа должно состояться в ноябре 2018 года.