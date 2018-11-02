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2 ноября, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Ливерпуль» хочет подписать форварда «Барселоны» Дембеле

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

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Источник: Reuters

Как утверждает Mundo Deportivo, в подписании 21-летнего француза лично заинтересован главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить Дембеле: футболист получает мало игровой практики при Эрнесто Вальверде. Стоимость игрока составляет 80 миллионов евро, согласно данным transfermarkt.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за каталонский клуб, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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