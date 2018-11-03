СМИ: Инфантино в должности генсека УЕФА помогал клубам избежать серьезных санкций

Клубы ранее были оштрафованы за нарушения правил финансового fair play. Как отмечается в материале, эти ограничения подразумевают, что убытки клуба по итогам сезонов 2011/12 и 2012/13 не должны суммарно превышать 45 миллионов евро. Следователи УЕФА и независимые аудиторы пришли к выводу, что у «ПСЖ» этот показатель за указанный период составил 218 миллионов евро, у «Ман Сити» — 188 миллионов.

Такие нарушения могли привести к недопуску клубов к турнирам под эгидой УЕФА, владельцы «ПСЖ» и «Ман Сити» пытались предотвратить подобное развитие событий.

Документы указывают на то, что Инфантино защищал интересы клубов, хотя являлся генеральным секретарем организации, ведущей расследование. Инфантино проводил тайные встречи с владельцами клубов и предоставлял им конфиденциальные подробности и предлагал компромиссы, на которые не был уполномочен.