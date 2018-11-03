СМИ: Инфантино в должности генсека УЕФА помогал клубам избежать серьезных санкций
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, ранее занимавший пост генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводил тайные встречи с руководителями французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Сити», целью которых было помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, сообщает Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные изданию Football Leaks.