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00:37 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Инфантино в должности генсека УЕФА помогал клубам избежать серьезных санкций

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, ранее занимавший пост генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводил тайные встречи с руководителями французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Сити», целью которых было помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, сообщает Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные изданию Football Leaks.

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Клубы ранее были оштрафованы за нарушения правил финансового fair play. Как отмечается в материале, эти ограничения подразумевают, что убытки клуба по итогам сезонов 2011/12 и 2012/13 не должны суммарно превышать 45 миллионов евро. Следователи УЕФА и независимые аудиторы пришли к выводу, что у «ПСЖ» этот показатель за указанный период составил 218 миллионов евро, у «Ман Сити» — 188 миллионов.

Такие нарушения могли привести к недопуску клубов к турнирам под эгидой УЕФА, владельцы «ПСЖ» и «Ман Сити» пытались предотвратить подобное развитие событий.

Документы указывают на то, что Инфантино защищал интересы клубов, хотя являлся генеральным секретарем организации, ведущей расследование. Инфантино проводил тайные встречи с владельцами клубов и предоставлял им конфиденциальные подробности и предлагал компромиссы, на которые не был уполномочен.

УЕФА в мае 2014 года оштрафовал «Сити» и «ПСЖ» на 60 миллионов евро и ограничил заявку команды на Лигу чемпионов за нарушение финансового fair play.

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