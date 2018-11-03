«Галатасарай» упустил победу в дерби с «Фенербахче»

На 31-й минуте встречи счёт открыл Райан Донк, а в начале второго тайма Мартин Линнес увеличил преимущество «Галатасарая». Затем сначала Матьё Вальбуэна реализовал пенальти, сократив разрыв в счёте, а после этого Жаилсон восстановил равновесие.