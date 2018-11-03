«Галатасарай» упустил победу в дерби с «Фенербахче»
В матче одиннадцатого тура чемпионата Турции «Галатасарай» на своём поле сыграл вничью в стамбульском дерби с «Фенербахче» (2:2).
В матче одиннадцатого тура чемпионата Турции «Галатасарай» на своём поле сыграл вничью в стамбульском дерби с «Фенербахче» (2:2).
Встреча состоялась на стадионе «Али Сами Йен».
На 31-й минуте встречи счёт открыл Райан Донк, а в начале второго тайма Мартин Линнес увеличил преимущество «Галатасарая». Затем сначала Матьё Вальбуэна реализовал пенальти, сократив разрыв в счёте, а после этого Жаилсон восстановил равновесие.
После этого матча «Галатасарай», набрав 20 очков, вышел на второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Фенербахче» остался на 15-й позиции, имея в активе десять очков.
Напомним, что «Галатасарай» является соперником московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов.