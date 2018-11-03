Румменигге: «Бавария» никогда не участвовала в переговорах о Суперлиге

«Бавария» никогда не участвовала ни в каких переговорах о так называемой Суперлиге. «Бавария» входит в состав Бундеслиги, и до тех пор, пока я являюсь председателем правления клуба, продолжит участвовать в соревнованиях, которые организовывают УЕФА и Ассоциация европейских клубов, — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что 16 европейских топ-клубов намерены запустить Суперлигу в 2021 году. В ней должно быть 11 постоянных клубов, которые не будут вылетать из неё в первые 20 лет. Ещё пять клубов будут иметь статус гостей.