Румменигге: «Бавария» никогда не участвовала в переговорах о Суперлиге
Председатель правления «Баварии»
Председатель правления «Баварии»
«Бавария» никогда не участвовала ни в каких переговорах о так называемой Суперлиге. «Бавария» входит в состав Бундеслиги, и до тех пор, пока я являюсь председателем правления клуба, продолжит участвовать в соревнованиях, которые организовывают УЕФА и Ассоциация европейских клубов, — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.
Ранее сообщалось, что 16 европейских