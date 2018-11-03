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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Мертенса помог «Наполи» разгромить «Эмполи»

«Наполи» одержал победу в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Эмполи».

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Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, отличившийся на 9-й минуте. До перерыва полузащитник Дрис Мертенс удвоил преимущество команды Карло Анчелотти. «Эмполи» сократил отставание в начале второго тайма благодаря точному удару форварда Франческо Капуто, однако уже спустя шесть минут Мертенс оформил дубль и вернул клубу из Неаполя преимущество в два мяча. В конце основного времени отличился нападающий хозяев Аркадиуш Милик, а точку в игре поставил Мертенс, оформивший хет-трик.

«Наполи», набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Эмполи» (6) — 18-е.

В 12-м туре Серии А «Наполи» на выезде сыграет с «Дженоа» (10 ноября), «Эмполи» дома встретится с «Удинезе» (11 ноября).

Наполи 5:1
Первый тайм: 2:0
Эмполи
2.11.2018, 22:30 основной раунд: 11-й тур San Paolo
Главные тренеры
Карло Анчелотти Аурелио Андреаццоли
Голы
9′ Лоренцо Инсинье (К. Кулибали) 24
38′ Дрис Мертенс (Л. Инсинье) 14
64′ Дрис Мертенс (Х. Кальехон) 14
90′ Аркадиуш Милик (Д. Мертенс) 99
90+3′ Дрис Мертенс (Л. Инсинье) 14
11 Франческо Капуто (Р. Крунич) 58′
Составы
Орестис Карнезис 27
Кевин Малькюи 2
Никола Максимович 19
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Амаду Диавара 42
Дрис Мертенс 14
Лоренцо Инсинье 24
63′ Фабиан Руис 8
Маркес Лоурейру Аллан 5
83′ Петр Зелиньски 20
Аркадиуш Милик 99
63′ Марко Рог 30
Хосе Кальехон 7
1 Иван Проведель
2 Джованни Ди Лоренцо 86′
13 Лука Антонелли
22 Доменико Майетта
26 Матиас Сильвестре
8 Хамед Джуниор Траоре
10 Исмаэль Беннасер 42′
11 Франческо Капуто
18 Африйе Акуа 67′
6 Миха Зайц
33 Раде Крунич 68′
23 Мануэль Паскуаль
48 Салих Учан 79′
20 Антонио Ла Гумина
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
12 Удары в створ 4
0 Угловые 7
8 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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