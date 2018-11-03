Хет-трик Мертенса помог «Наполи» разгромить «Эмполи»

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, отличившийся на 9-й минуте. До перерыва полузащитник Дрис Мертенс удвоил преимущество команды Карло Анчелотти. «Эмполи» сократил отставание в начале второго тайма благодаря точному удару форварда Франческо Капуто, однако уже спустя шесть минут Мертенс оформил дубль и вернул клубу из Неаполя преимущество в два мяча. В конце основного времени отличился нападающий хозяев Аркадиуш Милик, а точку в игре поставил Мертенс, оформивший хет-трик.