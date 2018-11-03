«ПСЖ» одержал 12-ю победу подряд в Лиге 1

Эта победа стала 12-й подряд для парижского клуба на старте этого сезона в Лиге 1. Матч состоялся в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Матч прошёл в очень упорной борьбе. Счёт в середине второго тайма открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе. В концовке встречи он же ассистировал Неймару, который забил второй мяч. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Николя Пепе, реализовавший 11-метровый.

После этого матча «ПСЖ», набрав 36 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице французского национального первенства. «Лилль» остался на второй позиции, имея в активе 25 очков.