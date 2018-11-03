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01:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» одержал 12-ю победу подряд в Лиге 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле победил «Лилль» со счётом 2:1.

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Эта победа стала 12-й подряд для парижского клуба на старте этого сезона в Лиге 1. Матч состоялся в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Матч прошёл в очень упорной борьбе. Счёт в середине второго тайма открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе. В концовке встречи он же ассистировал Неймару, который забил второй мяч. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Николя Пепе, реализовавший 11-метровый.
После этого матча «ПСЖ», набрав 36 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице французского национального первенства. «Лилль» остался на второй позиции, имея в активе 25 очков.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Монако». Матч состоится 11 ноября. «Лиллю» предстоит домашний матч со «Страсбургом» (9 ноября).

ПСЖ 2:1
Первый тайм: 0:0
Лилль
2.11.2018, 22:45 основной раунд: 12-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Кристоф Гальтье
Голы
70′ Кильян Мбаппе 7
84′ Неймар 10
19 Николя Пепе 90+3′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Тиагу Силва 2
Тило Керер 4
Тома Менье 12
Юлиан Дракслер 23
Кильян Мбаппе 7
Неймар 10
Анхель Ди Мария 11
90′ Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
19′ 90′ Хуан Бернат 14
Стенли Нсоки 34
54′ 90′ Марко Верратти 6
Мусса Диаби 27
16 Майк Меньян
5 Адама Сумаоро
6 Жозе Фонти
17 Зеки Челик 56′
25 Фоде Балло-Туре 1′
23 Тиагу Мендес 46′
14 Жонатан Бамба
19 Николя Пепе
8 Шека 82′
24 Бубакари Сумаре
7 Рафаэл Леан 53′
10 Педру Руй Фонте
12 Нанитамо Иконе 76′
11 Луиз Араужу
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
8 Угловые 0
16 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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