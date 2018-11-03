«Ман Сити»: Обвинения в нарушении ФФП — это попытка навредить нашей репутации

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило в период с 2011 по 2013 год «Сити» и «ПСЖ» испытывали серьёзный дефицит бюджета (английский клуб — € 188 млн, французский — € 218 млн). УЕФА должен был применить к ним санкции вплоть до исключения из еврокубков, однако им удалось избежать наказания благодаря президенту ФИФА Джанни Инфантино, который тогда занимал пост генерального секретаря УЕФА.

«Мы не будем давать никаких комментариев в связи с документами, которые были получены предположительно путём взлома или были украдены из нашего клуба и у связанных с ним людей. Нам ясно понятно, что это попытка навредить репутации «Манчестер Сити», — говорится в заявлении «горожан».