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02:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» ответил на претензии Football Leaks

«ПСЖ» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу опубликованной в пятницу статьи Football Leaks о том, что якобы бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году предложил катарцам приобрести парижский клуб и запустить во франции канал BeIN Sports в обмен на поддержку кандидатуры Катара в выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

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Источник: Reuters

«Париж Сен-Жермен» всегда действовал в полном соответствии с законами и правилами. Наш клуб всегда строго соблюдал действующие законы и решительно отрицает утверждения, опубликованные в пятницу. Сумма контракта с катарской компанией QTA была известна УЕФА и широкой общественности с 2014 года.

В 2014 году УЕФА подтвердил наш контракт с Катарским советом по туризму. Принцип этого контракта прост: сегодня положительные результаты «ПСЖ» связаны с Катаром и напрямую приносят пользу его имиджу.

С момента создания финансового «фэйр-плей» «Париж Сен-Жермен» был одним из самых проверяемых и контролируемых клубов в истории. За последние семь лет аудиторы всегда получали исчерпывающую информацию о клубных счетах и ​​контрактах.

«Париж Сен-Жермен» понимает и соглашается с желанием очистить долг европейского футбола и призывает к справедливому регулированию, которое позволяет честно играть и способствует устойчивым инвестициям в футбол.

Франция находится на ведущей позиции по этому вопросу. С 1984 года Национальный директорат по управлению (DNCG) установил строгие правила и обязательства, которые доказали свою эффективность в управлении клубами, — говорится в сообщении.

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