«ПСЖ» ответил на претензии Football Leaks

«Париж Сен-Жермен» всегда действовал в полном соответствии с законами и правилами. Наш клуб всегда строго соблюдал действующие законы и решительно отрицает утверждения, опубликованные в пятницу. Сумма контракта с катарской компанией QTA была известна УЕФА и широкой общественности с 2014 года.



В 2014 году УЕФА подтвердил наш контракт с Катарским советом по туризму. Принцип этого контракта прост: сегодня положительные результаты «ПСЖ» связаны с Катаром и напрямую приносят пользу его имиджу.



С момента создания финансового «фэйр-плей» «Париж Сен-Жермен» был одним из самых проверяемых и контролируемых клубов в истории. За последние семь лет аудиторы всегда получали исчерпывающую информацию о клубных счетах и ​​контрактах.



«Париж Сен-Жермен» понимает и соглашается с желанием очистить долг европейского футбола и призывает к справедливому регулированию, которое позволяет честно играть и способствует устойчивым инвестициям в футбол.



Франция находится на ведущей позиции по этому вопросу. С 1984 года Национальный директорат по управлению (DNCG) установил строгие правила и обязательства, которые доказали свою эффективность в управлении клубами, — говорится в сообщении.