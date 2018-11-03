Spiegel: Ведущие футбольные клубы Европы работают над созданием элитной лиги

Источник: Reuters

По его информации издания, команды, в числе которых мюнхенская «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Реал» (Мадрид), «Ювентус» (Турин), «Арсенал» (Лондон), «Барселона» и «Милан», уже на протяжении трех последних лет ведут переговоры о создании такой суперлиги. В течение текущего месяца топ-клубы хотят подписать заявление о намерениях.

Согласно новому проекту так называемой суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из УЕФА и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из чемпионата. В качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд. Всего 16 клубов будут участвовать в турнире.

В число основателей суперлиги входят «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Челси» (Лондон), «Арсенал», ПСЖ (Париж), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Бавария». В список приглашенных команд планируется включить мадридский «Атлетико», «Боруссию», «Марсель», «Интер» (Милан) и «Рому» (Рим).