ФИФА обвинила СМИ в попытках подорвать доверие к Инфантино и новому руководству

Источник: Reuters

В пятницу ряд СМИ опубликовал материалы, основанные на базе данных от информаторов с онлайн-платформы Football Leaks. Немецкое издание Spiegel обвинило работавшего на посту генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Инфантино в том, что он и бывший президент УЕФА Мишель Платини помогли английскому клубу «Манчестер Сити» в 2011—2013 годах избежать наказания за нарушение финансового «фэйр-плей». Кроме того, глава ФИФА обвиняется в покрывательстве французского клуба «Пари Сен- Жермен», которому он якобы также помог избежать наказания за нарушение правил УЕФА.

ФИФА сообщает, что четыре недели назад группа журналистов направила в организацию несколько сотен вопросов, касающихся незаконно добытой информации с помощью третьей стороны. Отмечается, что в своих публикациях СМИ проигнорировали все ответы ФИФА, так как ставят своей целью дискредитацию главного футбольного органа. «Публикации в этих медиа сделаны только с одной целью — подорвать доверие к новому руководству ФИФА, Инфантино и Самуре», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новое руководство ФИФА совершило множество изменений в организации с 2015 года, когда ФИФА «находилась в отчаянной ситуации после десятилетий плохого руководства организацией». Многие экс-чиновники ФИФА находятся под расследованием в Швейцарии, многие из тех, кто десятки лет дискредитировали организацию, больше не работают в ней. «Неудивительно, что некоторые из тех, кто был уволен, остался недоволен и продолжает распространять ложные слухи и инсинуации в отношении нового руководства. Мы знаем, что есть люди, которые хотели бы разрушить ФИФА из собственной корысти», — говорится в заявлении.

«Всегда тяжело менять положение дел, двигаться вперед и объединять людей ради улучшения каких-то вещей, — заявил Инфантино. — Мы решительно осуществляем реформы в ФИФА, поэтому мне всегда было очевидно, что я столкнусь с сильным сопротивлением, особенно со стороны тех, кто больше не может бесстыдно получать прибыль от системы, в которой они находились. Поэтому я был избран главой ФИФА и сосредоточен только на улучшении и развитии футбола во всем мире. Сегодня я привержен этой задаче как никогда раньше».