СМИ: Власти Аргентины обвинили Месси в отмывании денег

Прокурор просит провести проверку деятельности благотворительного фонда «Лео Месси», который мог использоваться для отмывания денег. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах. Теперь суд должен решить, имеются ли достаточные основания для продолжения расследования.
Турано выдвинул обвинения после того, как показания в суде дал один из бывших сотрудников фонда. По его словам, полученные пожертвования не были использованы на социальные проекты.
Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».
В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в четырех чемпионатах мира. Лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, где завоевали серебряные медали. Месси был признан лучшим игроком турнира.