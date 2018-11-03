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10:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Власти Аргентины обвинили Месси в отмывании денег

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноября. /ТАСС/. Прокурор Пабло Турано выдвинул обвинения в отмывании денег против футболиста «Барселоны» Лионеля Месси и его отца. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias.

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Источник: РИА "Новости"

Прокурор просит провести проверку деятельности благотворительного фонда «Лео Месси», который мог использоваться для отмывания денег. Как считает сторона обвинения, пожертвования, которые получал фонд, переводились на счета в офшорных зонах. Теперь суд должен решить, имеются ли достаточные основания для продолжения расследования.

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Турано выдвинул обвинения после того, как показания в суде дал один из бывших сотрудников фонда. По его словам, полученные пожертвования не были использованы на социальные проекты.

Аргентинский футболист уже имел проблемы с законом из-за неуплаты налогов. В 2017 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Тогда он избежал тюремного заключения, заплатив штраф в €250 тыс.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Аргентинец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в четырех чемпионатах мира. Лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, где завоевали серебряные медали. Месси был признан лучшим игроком турнира.

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