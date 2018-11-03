«Манчестер Сити» назвал обвинения в нарушении правил УЕФА попыткой навредить репутации

Источник: AP 2018

В пятницу ряд СМИ опубликовал материалы, основанные на базе данных от информаторов с онлайн-платформы Football Leaks. Немецкое издание Spiegel обвинило «Манчестер Сити» в систематическом нарушении финансового Fair Play, так как клуб в период с 2011 по 2013 год понес убытки в размере €233 млн. Это значительно превышает сумму убытков, допустимую в рамках финансового Fair Play.

Сообщается, что действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, на тот момент занимавший пост генерального секретаря УЕФА, помог английскому клубу избежать санкций за нарушение правил.

«Мы не будем комментировать вырванные из контекста данные, которые были украдены у “Манчестер Сити” и компании City Football Group, а также у сотрудников этих организаций. Попытка навредить репутации клуба в этом случае очевидна и ясна», — сказано в сообщении английского клуба.

Проект финансового Fair Play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.