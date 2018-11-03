ПСЖ отверг обвинения в нарушении финансовых правил УЕФА

Источник: Reuters

В пятницу ряд СМИ опубликовал материалы, основанные на базе данных от информаторов с онлайн-платформы Football Leaks. Французское издание Mediapart обвинило ПСЖ в нарушении финансового «фэйр-плей».

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По информации издания, УЕФА покрывал парижский клуб и помог ему избежать наказания за нарушение правил.

«Условия контракта ПСЖ и Управления по туризму Катара известны УЕФА с 2014 года. В 2014 году УЕФА подтвердил, что наше соглашение обеспечивает развитие и продвижение Катара в мире. Положительные результаты ПСЖ на футбольном поле напрямую связаны с пользой, которую от этого получит имидж Катара. С момента введения финансового “фэйр-плей” ПСЖ был одним из самых проверяемых и изучаемых клубов в истории», — сказано в сообщении.

«В дополнение к аудиторским компаниям KPMG и PWC, работавших на нас, клуб в своей штаб-квартире разместил аудиторов от футбольных органов. В течение последних семи лет аудиторы всегда получали полную и исчерпывающую информацию о счетах и контрактах клуба», — также говорится в заявлении.

Проект финансового «фэйр-плей» был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами.