«Атырау» победил «Актобе» в матче с автоголом и «сухим листом»

Победа хозяевам была нужна больше, и они шли вперед с первых минут, забив усилиями Предрага Сикимича, однако довольно скоро после подачи с фланга снаряд попал в Юрия Перцуха и отлетел в сетку.

После перерыва «нефтяники» вновь бросились атаковать и снова забил Сикимич, на этот раз хозяевам удалось забить еще, прямым ударом с углового отметился Куаныш Калмуратов. 3:1 — победа атыраусцев.

Теперь у «Атырау» 36 очков, но они все равно в опасной зоне и могут еще потерять прописку в числе сильнейших.

«Атырау» — «Актобе» 3:1 (1:1).