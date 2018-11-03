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14:03 (мск), источник: Sports.kz

«Атырау» победил «Актобе» в матче с автоголом и «сухим листом»

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Атырау» принимала на своем поле «Актобе», пишет Sports.kz.

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Победа хозяевам была нужна больше, и они шли вперед с первых минут, забив усилиями Предрага Сикимича, однако довольно скоро после подачи с фланга снаряд попал в Юрия Перцуха и отлетел в сетку.

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После перерыва «нефтяники» вновь бросились атаковать и снова забил Сикимич, на этот раз хозяевам удалось забить еще, прямым ударом с углового отметился Куаныш Калмуратов. 3:1 — победа атыраусцев.

Теперь у «Атырау» 36 очков, но они все равно в опасной зоне и могут еще потерять прописку в числе сильнейших.

«Атырау» — «Актобе» 3:1 (1:1).

Голы: Сикимич 16 (1:0), Перцух автогол 20 (1:1), Сикимич 58 (2:1), Калмуратов 66 (3:1).

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