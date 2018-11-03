Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив1
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер0
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Динамо К
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Райо Вальекано
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду сравнили с Роналдо

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу сравнил игру нападающих Криштиану Роналду и Роналдо. Слова футболиста приводит AS со ссылкой на стриминговый сервис DAZN.

Наверх

«Криштиану способен забивать очень много голов головой. Впрочем, оба форварда очень впечатляющие. Они гарантируют тебе много голов. Все, что нужно сделать, — это отдать им пас. Они все сделают сами. Но я бы сказал, что Роналдо был лучше в игре в штрафной», — рассказал Фигу, отметив, что из двух футболистов выбрал бы бразильца Роналдо.

Читайте также
Видаль назвал лучшим нападающим в истории футбола Роналду

Фигу поиграл с обоими нападающими. Он был партнером Роналдо в мадридском «Реале», а вместе с Роналду выступал за сборную Португалии.

Роналдо, как и Роналду, играл в «Реале». Вместе со «сливочными» бразилец дважды становился чемпионом Испании. Роналдо дважды выигрывал чемпионат мира по футболу — в 1994-м и 2002-м. Кроме того, бразилец известен по выступлениям в каталонской «Барселоне», итальянских клубах «Интернационале» и «Милан».

Португалец играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Летом 2018-го он перешел в «Ювентус».

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
На кого ставить в главных футбольных матчах субботы
СМИ: Ведущие клубы Европы работают над созданием элитной лиги
Интриги КХЛ: сыграет ли «Салават» за Цулыгина? «Торпедо» рядом
«Локомотив» принимает тульский «Арсенал» в РПЛ (трансляция)
ПСЖ отверг обвинения в нарушении финансовых правил УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь