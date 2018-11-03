Роналду сравнили с Роналдо

«Криштиану способен забивать очень много голов головой. Впрочем, оба форварда очень впечатляющие. Они гарантируют тебе много голов. Все, что нужно сделать, — это отдать им пас. Они все сделают сами. Но я бы сказал, что Роналдо был лучше в игре в штрафной», — рассказал Фигу, отметив, что из двух футболистов выбрал бы бразильца Роналдо.