Определился первый неудачник сезона-2018 в КПЛ

Об этом стало известно после того, как «Акжайык» в гостях уступил павлодарскому «Иртышу» в рамках 32-го тура КПЛ.

В составе победителей по разу отличились Павел Шабалин (62-я минута) и Абель Исса Камара (80-я).

За тур до завершения первенства «Акжайык» с 30 очками остался на последнем месте в турнирной таблице и уже не сможет подняться выше.

Таким образом, следующий сезон уральский клуб начнет в первой лиге.