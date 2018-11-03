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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Определился первый неудачник сезона-2018 в КПЛ

Уральский «Акжайык» стал первой командой, которая по итогам сезона-2018 покинет казахстанскую премьер-лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом стало известно после того, как «Акжайык» в гостях уступил павлодарскому «Иртышу» в рамках 32-го тура КПЛ.

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В составе победителей по разу отличились Павел Шабалин (62-я минута) и Абель Исса Камара (80-я).

За тур до завершения первенства «Акжайык» с 30 очками остался на последнем месте в турнирной таблице и уже не сможет подняться выше.

Таким образом, следующий сезон уральский клуб начнет в первой лиге.

«Иртыш» (35) же все еще сохраняет шансы на сохранение прописки в премьер-лиге.

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