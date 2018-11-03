«Ордабасы» воспользовался осечкой конкурентов и поднялся на четвертое место в КПЛ

Встреча, состоявшаяся в Петропавловске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Исход матча решился во втором тайме. На 59-й минуте Жасулан Молдакараев вывел «Ордабасы» вперед, однако спустя две минуты Тиму Мульдинов сравнял счет. Победу шымкентцам уже в компенсированное ко второму тайму времени принес гол Неманьи Коича (93+).

В параллельном матче кызылординский «Кайсар» дома с минимальным счетом 1:0 обыграл талдыкорганский «Жетысу» благодаря автоголу Ивана Садовничий. С 89-й минуты гости доигрывали в меньшинстве после удаления Руслана Степанюка.

В Караганде местный «Шахтер» обыграл костанайский «Тобол» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Гегам Арутюнян и Дамир Кояшевич. У гостей забил Виктор Дмитренко.