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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» воспользовался осечкой конкурентов и поднялся на четвертое место в КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над петропавлоским «Кызыл-Жар СК» в гостевом матче 32-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, состоявшаяся в Петропавловске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Исход матча решился во втором тайме. На 59-й минуте Жасулан Молдакараев вывел «Ордабасы» вперед, однако спустя две минуты Тиму Мульдинов сравнял счет. Победу шымкентцам уже в компенсированное ко второму тайму времени принес гол Неманьи Коича (93+).

В параллельном матче кызылординский «Кайсар» дома с минимальным счетом 1:0 обыграл талдыкорганский «Жетысу» благодаря автоголу Ивана Садовничий. С 89-й минуты гости доигрывали в меньшинстве после удаления Руслана Степанюка.

В Караганде местный «Шахтер» обыграл костанайский «Тобол» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Гегам Арутюнян и Дамир Кояшевич. У гостей забил Виктор Дмитренко.

Перед заключительным туром «Ордабасы» набрал 33 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, опережая на балл «Актобе» и «Кайсар».

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"Ордабасы" воспользовался осечкой конкурентов и поднялся на четвертое место в КПЛ
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