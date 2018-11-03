Лукаку получил травму перед матчем с «Борнмутом»
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не примет участия в выездном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу с «Борнмутом»
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не примет участия в выездном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу с «Борнмутом»
«На вчерашней тренировке он получил повреждение, ему предстоит обследование. Сегодня в атаке сыграет Алексис Санчес», — сказал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, слова которого приводятся на официальной странице клуба в Twitter.
В текущем сезоне бельгийский форвард забил четыре гола в 14 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.
Встреча «Борнмут» — «МЮ» пройдет в субботу.