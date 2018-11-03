Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут1
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь0
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес0
Атлетико0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Динамо К
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив3
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Райо Вальекано
Барселона
Все события
Фоторепортажи
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
15:29 (мск), источник: Р-Спорт

Лукаку получил травму перед матчем с «Борнмутом»

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не примет участия в выездном матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу с «Борнмутом» из-за травмы.

Наверх
Источник: Reuters

«На вчерашней тренировке он получил повреждение, ему предстоит обследование. Сегодня в атаке сыграет Алексис Санчес», — сказал главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, слова которого приводятся на официальной странице клуба в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне бельгийский форвард забил четыре гола в 14 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.

Встреча «Борнмут» — «МЮ» пройдет в субботу.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Борнмут
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Пять причин пойти на футбол от Вики Лопыревой
Главный футбольный скандал: как покупали чемпионат мира
На кого ставить в главных футбольных матчах субботы
Ханю установил мировой рекорд на этапе Гран-при в Финляндии
Роналду сравнили с Роналдо
Интриги КХЛ: сыграет ли «Салават» за Цулыгина? «Торпедо» рядом
«Локомотив» принимает тульский «Арсенал» в РПЛ (трансляция)
ПСЖ отверг обвинения в нарушении финансовых правил УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь