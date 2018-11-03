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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла «Кайрат» с Аршавиным и одержала первую победу в статусе чемпиона

Футболисты «Астаны» одержали волевую победу над алматинским «Кайратом» в 32-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, прошедший на «Астане Арене», завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первыми счет в матче открыли гости. В середине первого тайма игроки «Кайрата» убежали в контратаку — Бауыржан Исламхан принял заброс со своей половины, обыграл двух соперников на подходе к чужой штрафной и навесом отдал пас на Магамеда Парагульгова, который вторым касанием переправил мяч в сетку.

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Однако «Астана» еще до перерыва сумела не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на 35-й минуте Марин Томасов точно пробил в дальний угол, а спустя три минуты Бактиер Зайнутдинов головой замкнул подачу с углового.

На исходе часа игры «Кайрату» удалось отыграться усилиями лучшего бомбардира команды. Адеринсола Эсеола после дальнего заброса эффектно обыграл голкипера астанчан, после чего переправил мяч в пустые ворота, попутно убрав на замахе защитника.

Однако «Астана» буквально в следующей атаке после пропущенного гола вновь повела в счете. Роман Муртазаев оказался самым расторопным в чужой штрафной и забил третий мяч в ворота гостей.

На 67-й минуте у «Кайрата» на поле вышел Андрей Аршавин, которому сократили дисквалификацию. Однако российский полузащитник спасти команду от поражения не сумел.

Для «Астаны» эта победа стала первой в статусе чемпиона сезона-2018 (до этого столичный клуб проиграл два матча подряд).

Ранее в других матчах тура были зафиксированы следующие результаты:

«Иртыш» — «Акжайык» — 2:0;.

«Кайсар» — «Жетысу» — 1:0;.

«Атырау» — «Актобе» — 3:1;.

«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы» — 1:2;.

«Шахтер» — «Тобол» — 2:1.

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