Слуцкий может возглавить «Спортинг»

По имеющимся данным, кандидатуру российского тренера рассматривает лиссабонский «Спортинг», который в данный момент возглавляет Жозе Песейру. Сообщается, что президент португальского клуба лично прибыл в Нидерланды для проведения переговоров со Слуцким. В случае их успешного завершения, «Витесс» получит €500 тысяч компенсации.