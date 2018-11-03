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17:58 (мск), источник: Газета.Ру

Слуцкий может возглавить «Спортинг»

Главный тренер голландского «Витесса» и экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Португалии, сообщает A Bola.

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Источник: РИА "Новости"

По имеющимся данным, кандидатуру российского тренера рассматривает лиссабонский «Спортинг», который в данный момент возглавляет Жозе Песейру. Сообщается, что президент португальского клуба лично прибыл в Нидерланды для проведения переговоров со Слуцким. В случае их успешного завершения, «Витесс» получит €500 тысяч компенсации.

Слуцкий ранее возглавлял самарские «Крылья Советов», московский ЦСКА, сборную России и английский «Халл Сити». С армейским клубом он трижды становился чемпионом России, и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России.

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