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16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Уволенного за провал «Монако» тренера сосватали в «Реал»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в список претендентов на пост наставника мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

В настоящий момент Жардим остается без клуба. Marca описывает его как опытного тактика, который умеет работать с молодежью. В частности, он раскрыл нападающего Килиана Мбаппе, который к 19 годам стал звездой и чемпионом мира.

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Также указывается, что «Реал» связался с представителями тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

29 октября руководство «Реала» отправило в отставку испанца Хулена Лопетеги. Это произошло на следующий день после крупного поражения от «Барселоны» — 1:5. Объясняя это решение, в клубе заявили, что уровень футболистов клуба не соответствует тем результатам, что демонстрирует команда.

Жардим был уволен из «Монако» 11 октября. В сезоне-2018/2019 команда выиграла лишь один матч из 11. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/2017. В том же сезоне монегаски добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

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