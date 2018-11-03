Уволенного за провал «Монако» тренера сосватали в «Реал»

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В настоящий момент Жардим остается без клуба. Marca описывает его как опытного тактика, который умеет работать с молодежью. В частности, он раскрыл нападающего Килиана Мбаппе, который к 19 годам стал звездой и чемпионом мира.

Также указывается, что «Реал» связался с представителями тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

29 октября руководство «Реала» отправило в отставку испанца Хулена Лопетеги. Это произошло на следующий день после крупного поражения от «Барселоны» — 1:5. Объясняя это решение, в клубе заявили, что уровень футболистов клуба не соответствует тем результатам, что демонстрирует команда.