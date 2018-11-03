Вратарь «Астаны» Эрич рассказал о своем состоянии после столкновения с форвардом «Кайрата»

Эпизод произошел в первом тайме. По словам голкипера, он видел, что соперник идет до конца. В итоге Эрич был заменен в середине первого тайма. Не доиграл встречу и другой участник эпизода — Самат Сарсенов.

— Я мутно все видел. Он попал мне в голову. Посмотрим как утром будет. Если нужно, то утром пойду и сделаю снимок. Посмотрим, как завтра буду чувствовать себя, — поделился Эрич и рассказал об игре с основные конкурентами в КПЛ. — Хорошо, что мы сегодня выиграли. Возможно, вышли на игру расслабленными, ведь когда выигрываешь заранее, нужно еще настраивается. Но мы двигаемся дальше. До игры в Лиге Европы осталось всего четыре дня.

— Было ли принципиально выиграть у «Кайрат»?

— Это дерби двух столиц. Это интересные игры, но когда уже все решено в чемпионате, то нужно себя еще настроить. Были моменты, когда мы играли хорошо. А были моменты, когда можно играть лучше.

— Должен ли был судья показать карточку игроку «Кайрата» в том эпизоде с столкновением?

— Я не знаю. Я видел, что я буду ближе к мячу, и когда я выбивал, то видел, что он не останавливается. Мне было некуда бежать. Я не знаю чем он в меня попал. Поговорю с врачом… Надо ли делать снимок или нет.