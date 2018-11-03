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17:25 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одолело в гостях «Витебск» и поднялось на 3-е место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» уступили на своем поле минскому «Динамо» со счетом 0:1 и пропустили его на 3-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

Сегодняшний поединок получился очень напряженным, ведь его победитель значительно улучшал свои шансы на медали. В первом тайме чуть удачливее оказались минчане и на 26-й минуте хорватский защитник Нино Галович вывел их вперед. После перерыва инициативой завладели футболисты «Витебска», но так и не смогли отыграться.

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Позже брестское «Динамо» примет на своем поле «Ислочь».

Лидеру турнира борисовскому БАТЭ, чтобы завоевать свой 15-й чемпионский титул, 4 ноября нужно не проиграть на своей арене гродненскому «Неману». Также в воскресенье еще один претендент на место в призовой тройке солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у столичного «Луча», «Слуцк» на своем поле будет соперничать с минским «Торпедо», в Могилеве местный «Днепр» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». Тур завершится 5 ноября матчем «Смолевичи» — «Гомель».

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 66 очков (26 матчей), «Шахтер» — 54 (26), «Динамо» (Минск) — 54 (27), «Витебск» — 53 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 47 (26), «Динамо» (Брест) — 45 (26).

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