Минское «Динамо» одолело в гостях «Витебск» и поднялось на 3-е место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

Сегодняшний поединок получился очень напряженным, ведь его победитель значительно улучшал свои шансы на медали. В первом тайме чуть удачливее оказались минчане и на 26-й минуте хорватский защитник Нино Галович вывел их вперед. После перерыва инициативой завладели футболисты «Витебска», но так и не смогли отыграться.

Лидеру турнира борисовскому БАТЭ, чтобы завоевать свой 15-й чемпионский титул, 4 ноября нужно не проиграть на своей арене гродненскому «Неману». Также в воскресенье еще один претендент на место в призовой тройке солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у столичного «Луча», «Слуцк» на своем поле будет соперничать с минским «Торпедо», в Могилеве местный «Днепр» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». Тур завершится 5 ноября матчем «Смолевичи» — «Гомель».