«Я хотел больше голов». Наставник «Астаны» рассказал о победе над «Кайратом» и сравнил его с «Яблонцем»

— Мы довольны результатом, все-таки матчи с «Кайратом» — это дерби, матчи, которые всегда носят особый статус. Но содержание, дисциплина оставляет желать лучшего. Мы пять дней получали поздравления с чемпионством, я предупреждал ребят, что так не получится, пять дней нормально не тренироваться, а потом выйти и сыграть. Поэтому по сегодняшней игре у меня есть претензии ко всем футболистам. Для нас этот матч стал тревожным «звоночком», чтобы мы проснулись перед «Яблонцем».

— Что с Ненадом Эричем?

— Было столкновение, после которого Ненад почувствовал головокружение. Мы ему дали пять минут, но он попросил замену. Более точно о его состоянии сейчас сложно что-то сказать.

— В конце готовилась замена Рангело Янга, но потом вы передумали и выпустили Абзала Бейсебекова. Почему пришлось менять решение?

— Я увидел, что у Бактиера Зайнутдинова появились мышечные проблемы, и я не стал рисковать и заменил его.

— Какие у вас отношения с Андреем Карповичем, с которым вы сегодня стояли по разные стороны баррикад?

— У меня с Андреем очень хорошие дружеские отношения. В целом, я желаю ему успехов в тренерской карьере, он делает только первые шаги в рамках большого клуба. Работа тренера — это всегда сложно, всегда приходится находиться под давлением, тем не менее я желаю ему только успеха в работе с «Кайратом».

— Насколько велики шансы сыграть против «Яблонца» у Дмитрия Шомко?

— К сожалению, Шомко, Логвиненко и Щеткин уже точно не сыграют против «Яблонца».

— В связи с травмой Эрича, есть ли у вас опасения на счет формы Александра Мокина, который в последних матчах несколько раз результативно ошибался?

— Абсолютно, нет никаких опасений. Ошибки делают все, посмотрите сколько сегодня ошибок допустили полевые футболисты, но это футбол. Исправим ошибки и будем двигаться дальше к своей цели.

— Если бы была игра против «Кайрата» на прошлой неделе, также бы вышел основной состав, или все-таки дали бы сыграть резервистам, как в матче с «Шахтером». И какой шанс, что после «Яблонца» на игру с «Иртышом» выйдут вновь дублеры?

— Если бы этот матч был раньше, то мы думали бы об этом раньше. В Караганде для нас также была важная игра, а решение выставить дубль было обусловлено тем, что в Караганде ужасное поле, на котором можно получить серьезную травму. С «Иртышом» мы будем играть дома перед своими болельщиками, на хорошем поле. Возможно кому-то дадим отдохнуть, но я не могу сказать, что будут играть дублеры.

— Показалось, что сегодня «Астана» забила столько, сколько хотела, то есть могла забить и больше. Согласны ли вы с этим?

— Честно, я хотел больше голов. У нас были моменты, чтобы не доводить до нервной концовки. Понятно, что впереди у нас были шансы, но мне важно, как команда действует и в обороне. Впереди нас ждет европейский матч, там за такие ошибки наказывают сразу.

— Можно ли сказать, что несмотря на три пропущенных гола, лучшим игроком «Кайрата» сегодня был вратарь алматинцев?

— Игроки «Кайрата» вышли с сумасшедшей мотивацией, для них, как и для нас этот матч был очень важен. Они сыграли с большой агрессией, у них было большая мотивация.

— «Яблонец» или «Кайрат» — кто сильнее из этих двух команд?

— Сложно сравнить эти команды, чехи делают ставку больше на агрессию, «Кайрат» же играет больше в комбинационный футбол. И «Кайрат» и «Яблонец» очень сильные команды.

— Можно ли сказать, что это чемпионство самое легкое из пяти?

— Легких чемпионств не бывает. В первые четыре года, «Кайрат» терял много очков на старте чемпионата, в этом же году, наоборот, лишь к концу сезона алматинцы начали проигрывать. В целом же «Кайрат» — команда очень серьезного уровня, которая борется до самого конца. Я думаю, что борьба будет и в следующих сезонах, и дай Бог, чтобы появились еще 2−3 команды такого же уровня, чтобы уровень нашего чемпионата еще рост.