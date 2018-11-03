Лучший бомбардир «Кайрата» объяснил чемпионство «Астаны» и сравнил себя с Бензема

Встреча команд в рамках 32-го тура казахстанской премьер-лиги прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В этой игре Эсеола отметился голом.

— Это наш принципиальный соперник. Мы на все игры выходим с мотивацией. Отдаемся до конца. В каких-то моментах все получалось, в каких-то — нет. Но нужно отдать должное сопернику: в нужный момент они сумели переломить игру. Это им сегодня помогло. Только из-за того, что они вовремя забивали, — рассказал Эсеола. — Я считаю, что мы пропустили ненужный гол со стандарта. Это повлияло на результат. Не первую игру мы пропускаем со стандартов — нужно над этим работать.

— Почему «Кайрат» оказался слабее «Астаны»?

— Я не знаю. Пусть эксперты разбираются. Я считаю, что мы банально проиграли свои важные матчи. А они выиграли. Вот и все. Мы не хуже их.

— Как к решение играть только казахстанцами относятся легионеры?

— Может быть кого-то и что-то не устраивает, но мы профессионалы. Мы отрабатываем свой контракт до конца. Выходим на поле и выполняем свою работу.

— В прессе появилось мнение агента, где он говорит, что если бы вы играли в «Реале», то забивали бы больше Бензема. Это так?

— (Смеется) Я не знаю. Я не играю в «Реале», я играю в «Кайрата». Я итак больше забил, чем он в этом году.

— Вы считаете это заявление обоснованным?

— Если авторитетный человек говорит, значит обоснованно.

— Было приятно играть с Аршавиным в одной команде?

— Конечно. Это легендарный футболист. Можно взять положительные вещи взять и учиться. Прогрессировать с ним. Правильно воспринимать его информацию.

— А Андрей Каопрович какой тренер?

— Хороший. Он молодой и справедливый.