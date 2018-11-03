Лучший бомбардир «Кайрата» объяснил чемпионство «Астаны» и сравнил себя с Бензема

Встреча команд в рамках 32-го тура казахстанской премьер-лиги прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В этой игре Эсеола отметился голом.
— Это наш принципиальный соперник. Мы на все игры выходим с мотивацией. Отдаемся до конца. В каких-то моментах все получалось, в каких-то — нет. Но нужно отдать должное сопернику: в нужный момент они сумели переломить игру. Это им сегодня помогло. Только из-за того, что они вовремя забивали, — рассказал Эсеола. — Я считаю, что мы пропустили ненужный гол со стандарта. Это повлияло на результат. Не первую игру мы пропускаем со стандартов — нужно над этим работать.
— Почему «Кайрат» оказался слабее «Астаны»?
— Я не знаю. Пусть эксперты разбираются. Я считаю, что мы банально проиграли свои важные матчи. А они выиграли. Вот и все. Мы не хуже их.
— Как к решение играть только казахстанцами относятся легионеры?
— Может быть кого-то и что-то не устраивает, но мы профессионалы. Мы отрабатываем свой контракт до конца. Выходим на поле и выполняем свою работу.
— В прессе появилось мнение агента, где он говорит, что если бы вы играли в «Реале», то забивали бы больше Бензема. Это так?
— (Смеется) Я не знаю. Я не играю в «Реале», я играю в «Кайрата». Я итак больше забил, чем он в этом году.
— Вы считаете это заявление обоснованным?
— Если авторитетный человек говорит, значит обоснованно.
— Было приятно играть с Аршавиным в одной команде?
— Конечно. Это легендарный футболист. Можно взять положительные вещи взять и учиться. Прогрессировать с ним. Правильно воспринимать его информацию.
— А Андрей Каопрович какой тренер?
— Хороший. Он молодой и справедливый.
Добавим, что для Эсеолы этот мяч стал 17 в текущем сезоне и он идет вторым в бомбардирской гонке КПЛ, отставая на один гол от Маркоса Пиззелли из «Актобе». На счету Бензема четыре гола в десяти матчах чемпионата Испании.