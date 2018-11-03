Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал0
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Бернли1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер Д0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-042
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер1
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер5
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив3
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
4.11
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
4.11
Луч
Ротор
Все события
Фоторепортажи
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
17:53 (мск), источник: Sports.kz

«Был очень важный матч». Карпович назвал причины поражения от «Астаны»

Исполняющий обязанности главного тренера «Кайрата» Андрей Карпович прокомментировал итоговый результат в матче с «Астаной».

Наверх

— Думаю, что получился интересный матч для зрителей и информативный для тренерского штаба. Было обилие голевых моментов, мячей — приятные впечатления оставила игра. Мы увидели свои слабые и сильные стороны. Это поможет нам в дальнейшей работе.

— Матч получился принципиальным для обеих команд?

— Конечно. Для нас был очень важный матч. Игра с чемпионом — всегда приятна, это и есть футбол. Мы ждали этого матча, готовились. Игры «Кайрата» и «Астаны» всегда принципиальны.

— На тренерский взгляд отметьте важные моменты в игре? Что подчеркнули для себя?

— Сравнили определенные моменты по игре, именно с серьезным соперником. Отметил бы индивидуальное мастерство игроков «Астаны». В плане информации мы понимаем, что у нас футболисты могут играть на высоком уровне. В целом, самое главное мы увидели идею.

FCKAIRAT.KZ

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Мы ясно дали понять». DAZN сделал конкретное заявление о третьем бое Голов
Казахстан завоевал первую медаль чемпионата мира-2018 по тяжелой атлетике
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при
СМИ: Слуцкий претендует на пост в португальском «Спортинге»
«Локомотив» стал прошлогодним? Он раскатал «Арсенал»
Россиянин завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на ЧМ
Роналду сравнили с Роналдо
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь