«Был очень важный матч». Карпович назвал причины поражения от «Астаны»
Исполняющий обязанности главного тренера «Кайрата» Андрей Карпович прокомментировал итоговый результат в матче с «Астаной».
Исполняющий обязанности главного тренера «Кайрата» Андрей Карпович прокомментировал итоговый результат в матче с «Астаной».
— Думаю, что получился интересный матч для зрителей и информативный для тренерского штаба. Было обилие голевых моментов, мячей — приятные впечатления оставила игра. Мы увидели свои слабые и сильные стороны. Это поможет нам в дальнейшей работе.
— Матч получился принципиальным для обеих команд?
— Конечно. Для нас был очень важный матч. Игра с чемпионом — всегда приятна, это и есть футбол. Мы ждали этого матча, готовились. Игры «Кайрата» и «Астаны» всегда принципиальны.
— На тренерский взгляд отметьте важные моменты в игре? Что подчеркнули для себя?
— Сравнили определенные моменты по игре, именно с серьезным соперником. Отметил бы индивидуальное мастерство игроков «Астаны». В плане информации мы понимаем, что у нас футболисты могут играть на высоком уровне. В целом, самое главное мы увидели идею.
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