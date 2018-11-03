«Был очень важный матч». Карпович назвал причины поражения от «Астаны»

— Думаю, что получился интересный матч для зрителей и информативный для тренерского штаба. Было обилие голевых моментов, мячей — приятные впечатления оставила игра. Мы увидели свои слабые и сильные стороны. Это поможет нам в дальнейшей работе.

— Матч получился принципиальным для обеих команд?

— Конечно. Для нас был очень важный матч. Игра с чемпионом — всегда приятна, это и есть футбол. Мы ждали этого матча, готовились. Игры «Кайрата» и «Астаны» всегда принципиальны.

— На тренерский взгляд отметьте важные моменты в игре? Что подчеркнули для себя?

— Сравнили определенные моменты по игре, именно с серьезным соперником. Отметил бы индивидуальное мастерство игроков «Астаны». В плане информации мы понимаем, что у нас футболисты могут играть на высоком уровне. В целом, самое главное мы увидели идею.