Полузащитник «Астаны» Маевский о заслуженном чемпионстве и претензиях к судейству: Мы абсолютно сильнее «Кайрата»

— Мы рады, что победили. Этим самым мы показали, что абсолютно сильнее «Кайрата». Мы заслуженно заняли первое место. Я думаю, никаких вопросов быть не должно. Этой игрой мы все показали, что мы чемпионы. Поздравляю болельщиков с этой победой. Пятое чемпионство подряд, это очень хороший результат. Сегодня была хорошая игра, но нужно сделать выводы и скорректировать ошибки. И немного более сосредоточено подойти к игре, которая будет в четверг.

— Когда «Кайрат» забил, то появился нерв в матче. Были и желтые карточки. Ваша, например. Что там было?

— Это упущение рефери. 100-процентная желтая карточка для игрока соперника. Я отдал передачу и пошел дальше — он сыграл в грудь. Если не ошибаюсь, это был Нуралы Алип. Марин Томасов в одно касание… 100-процентное нарушение — желтая карточка. Судья этого не увидел. Как и пенальти в первом тайме. Да, был нерв, но мы победили, и этим все сказано.

Для «Астаны» эта победа стала первой в статусе чемпиона сезона-2018 (до этого столичный клуб проиграл два матча подряд).