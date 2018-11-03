«Рейнджерс» победили «Сент-Миррен» перед матчем со «Спартаком» в Лиге Европы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» из Глазго нанесли поражение клубу «Сент-Миррен» в выездном матче 12-го тура чемпионата Шотландии.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» из Глазго нанесли поражение клубу «Сент-Миррен» в выездном матче 12-го тура чемпионата Шотландии.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Пейсли, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Даниэл Кандеяш (80-я минута) и Альфредо Морелос (90+2). Кандеяш был удален с поля в добавленное ко второму тайму время.
«Рейнджерс» является соперником московского «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе G, прошел 25 октября в Глазго и завершился вничью со счетом 0:0. Ответная игра состоится 8 ноября в Москве.