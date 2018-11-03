«Рейнджерс» победили «Сент-Миррен» перед матчем со «Спартаком» в Лиге Европы

Встреча, состоявшаяся в субботу в Пейсли, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Даниэл Кандеяш (80-я минута) и Альфредо Морелос (90+2). Кандеяш был удален с поля в добавленное ко второму тайму время.