Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал0
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Бернли1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер Д0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-042
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер1
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Жирона
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер5
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив3
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
4.11
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
4.11
Луч
Ротор
Все события
Фоторепортажи
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
18:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Рейнджерс» победили «Сент-Миррен» перед матчем со «Спартаком» в Лиге Европы

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» из Глазго нанесли поражение клубу «Сент-Миррен» в выездном матче 12-го тура чемпионата Шотландии.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в субботу в Пейсли, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Даниэл Кандеяш (80-я минута) и Альфредо Морелос (90+2). Кандеяш был удален с поля в добавленное ко второму тайму время.

«Рейнджерс» является соперником московского «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе G, прошел 25 октября в Глазго и завершился вничью со счетом 0:0. Ответная игра состоится 8 ноября в Москве.

Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Пять причин пойти на футбол от Вики Лопыревой
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при
СМИ: Слуцкий претендует на пост в португальском «Спортинге»
«Локомотив» стал прошлогодним? Он раскатал «Арсенал»
Россиянин завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на ЧМ
Роналду сравнили с Роналдо
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь