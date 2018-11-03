Моуринью: В перерыве сказал игрокам, что невозможно играть хуже

«Мы играли плохо в течение всего первого тайма. В перерыве я сказал, что являюсь самым удачливым тренером в Премьер-лиге, потому что мы должны были проигрывать со счётом 2:5 или 2:6. «МЮ» был ужасен в защите. Мы не оказывали давления на соперника и не делали ничего из того, что тренировали на протяжении всей недели. Люди, которые смотрели эту игру, не поверят, что мы тяжело работали на этой неделе.
Первый тайм был катастрофой. После перерыва мы начали играть намного лучше. Создали много моментов и заслуживали забить раньше 92-й минуты. Что сказал игрокам в перерыве? Я начал позитивно. Сказал, что невозможно играть хуже, чем мы в первой половине, и что во втором тайме мы точно выступим лучше, — приводит слова Моуринью BBC.