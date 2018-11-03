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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: В перерыве сказал игрокам, что невозможно играть хуже

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1).

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Источник: Reuters

«Мы играли плохо в течение всего первого тайма. В перерыве я сказал, что являюсь самым удачливым тренером в Премьер-лиге, потому что мы должны были проигрывать со счётом 2:5 или 2:6. «МЮ» был ужасен в защите. Мы не оказывали давления на соперника и не делали ничего из того, что тренировали на протяжении всей недели. Люди, которые смотрели эту игру, не поверят, что мы тяжело работали на этой неделе.

Первый тайм был катастрофой. После перерыва мы начали играть намного лучше. Создали много моментов и заслуживали забить раньше 92-й минуты. Что сказал игрокам в перерыве? Я начал позитивно. Сказал, что невозможно играть хуже, чем мы в первой половине, и что во втором тайме мы точно выступим лучше, — приводит слова Моуринью BBC.

Борнмут 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
3.11.2018, 15:30 основной раунд: 11-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Жозе Моуринью
Голы
11′ Каллум Уилсон (Дж. Станислас) 13
11 Антони Марсьяль (А. Санчес) 35′
10 Маркус Рэшфорд 90+2′
Составы
Асмир Бегович 27
Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Натан Аке 5
83′ Адам Смит 15
58′ Джефферсон Лерма 8
Дэвид Брукс 20
64′ Каллум Уилсон 13
68′ Льюис Кук 16
Дэн Гослинг 4
63′ 90′ Джуниор Станислас 19
Эндрю Сермен 6
74′ Райан Фрэйзер 24
Джордон Айб 10
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу 54′
6 Поль Погба
18 Эшли Янг 82′
31 Неманья Матич
11 Антони Марсьяль
8 Хуан Мануэль Мата 56′
21 Андер Агуэра Эррера
17 Фред 56′
10 Маркус Рэшфорд 90+3′
7 Алексис Санчес 78′
14 Джесси Лингард
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 8
9 Угловые 5
12 Фолы 12
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
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