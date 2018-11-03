Моуринью: В перерыве сказал игрокам, что невозможно играть хуже

«Мы играли плохо в течение всего первого тайма. В перерыве я сказал, что являюсь самым удачливым тренером в Премьер-лиге, потому что мы должны были проигрывать со счётом 2:5 или 2:6. «МЮ» был ужасен в защите. Мы не оказывали давления на соперника и не делали ничего из того, что тренировали на протяжении всей недели. Люди, которые смотрели эту игру, не поверят, что мы тяжело работали на этой неделе.