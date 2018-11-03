«Интер» одержал седьмую подряд победу в Серии А, разгромив «Дженоа» — 5:0

Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе нерадзурри оформил Роберто Гальярдини, по одному голу забили Маттео Политано, Жоау Мариу и Раджа Найнгголан. Мариу также отметился двумя результативными передачами.

«Интер» одержал седьмую подряд победу в чемпионате Италии, набрал 25 очков и занимает второе место, опережая «Наполи» (25) по дополнительным показателям и отставая от «Ювентуса» на три балла. «Дженоа» (14) — 11-й.