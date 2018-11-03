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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» одержал седьмую подряд победу в Серии А, разгромив «Дженоа» — 5:0

«Интер» одержал крупную победу над «Дженоа» в матче 11-го тура итальянской Серии А.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе нерадзурри оформил Роберто Гальярдини, по одному голу забили Маттео Политано, Жоау Мариу и Раджа Найнгголан. Мариу также отметился двумя результативными передачами.

«Интер» одержал седьмую подряд победу в чемпионате Италии, набрал 25 очков и занимает второе место, опережая «Наполи» (25) по дополнительным показателям и отставая от «Ювентуса» на три балла. «Дженоа» (14) — 11-й.

В следующем туре Серии А «Интер» на выезде сыграет с «Аталантой», игра пройдёт 11 ноября. «Дженоа» на день раньше примет в родных стенах «Наполи».

Интер 5:0
Первый тайм: 2:0
Дженоа
3.11.2018, 17:00 основной раунд: 11-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Иван Юрич
Голы
14′ Роберто Гальярдини 5
16′ Маттео Политано (Жоау Мариу) 16
49′ Роберто Гальярдини 5
90+1′ Жоау Мариу (К. Бальде) 15
90+4′ Раджа Наингголан (Жоау Мариу) 14
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Далберт 29
8′ Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
Роберто Гальярдини 5
Жоау Мариу 15
31′ Лаутаро Мартинес 10
87′ Марсело Брозович 77
Раджа Наингголан 14
58′ Маттео Политано 16
Кейта Бальде 11
76′ Иван Перишич 44
Борха Валеро 20
97 Йонуц Раду
3 Корай Гюнтер 18′
14 Давиде Бираски
17 Кристиан Ромеро
32 Педру Перейра
22 Дарко Лазович
24 Даниэль Бесса
11 Кристиан Куаме
8 Соуза Орестес Калдейра Ромулу 80′
40 Стефан Омеонга
30 Раньери Гимарайнш Сандру 58′ 34′
44 Мигел Велозу 74′
19 Горан Пандев 51′
9 Кшиштоф Пентек
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 2
11 Угловые 6
7 Фолы 17
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
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