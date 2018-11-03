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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» упустила победу над «Фрайбургом», «Боруссия Д» обыграла «Вольфсбург»

«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 10-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без голов, а на 80-й минуте полузащитник Серж Гнабри вывел мюнхенскую команду вперед, однако на 89-й минуте форвард Лукас Хёлер сравнял счёт.

Лидер Бундеслиги, дортмундская «Боруссия», на выезде с минимальным счётом переиграла «Вольфсбург» — 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил полузащитник Марко Ройс.

В других матчах тура «Шальке» переиграл «Ганновер» (3:1), «Байер» на своём поле крупно проиграл «Хоффенхайму» (1:4), а «Аугсбург» и «Нюрнберг» поделили очки (2:2).

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