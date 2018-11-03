«Бавария» упустила победу над «Фрайбургом», «Боруссия Д» обыграла «Вольфсбург»
«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 10-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 10-го тура чемпионата Германии.
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Первый тайм прошёл без голов, а на 80-й минуте полузащитник Серж Гнабри вывел мюнхенскую команду вперед, однако на 89-й минуте форвард Лукас Хёлер сравнял счёт.
Лидер Бундеслиги, дортмундская «Боруссия», на выезде с минимальным счётом переиграла «Вольфсбург» — 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил полузащитник Марко Ройс.
В других матчах тура «Шальке» переиграл «Ганновер» (3:1), «Байер» на своём поле крупно проиграл «Хоффенхайму» (1:4), а «Аугсбург» и «Нюрнберг» поделили очки (2:2).