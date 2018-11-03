«Арсенал» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 11-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 11-го тура чемпионата Англии.
С первых минут встречу начнет голкипер «канониров» Бернд Лено и нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.
Состав «Арсенала»: Лено — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац — Торрейра, Джака, Мхитарян, Езил, Обамеянг — Ляказетт.
Запасные: Чех, Лихтштайнер,
Состав «Ливерпуля»: Алиссон —
Запасные: Миньоле, Старридж, Морено, Лаллана, Шачири, Ориги, Матип.