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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 11-го тура чемпионата Англии.

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С первых минут встречу начнет голкипер «канониров» Бернд Лено и нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.

Состав «Арсенала»: Лено — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац — Торрейра, Джака, Мхитарян, Езил, Обамеянг — Ляказетт.

Запасные: Чех, Лихтштайнер, Мэйтланд-Найлс, Рэмси, Смит-Роу, Ивоби, Уэлбек.

Состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, Гомез, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабинью, Вайналдум — Салах, Фирмину, Мане.

Запасные: Миньоле, Старридж, Морено, Лаллана, Шачири, Ориги, Матип.

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