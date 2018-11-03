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20:41 (мск), источник: Sport24

Слуцкий может возглавить «Спортинг». Что про это известно

Руководство «Витесса» все отрицает, а португальские болельщики насторожились.

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Что случилось?

В субботу португальское спортивное издание A Bola сообщило, что Леонид Слуцкий, руководящий голландским «Витессом», может стать возглавить лиссабонский «Спортинг». По информации португальцев, президент «Спортинга» Фредерику Варандаш уже побывал в Голландии, где провел переговоры и с российским тренером, и с руководством «Витесса».

Сумма отступных за Слуцкого составляет около 500 тысяч евро.

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Зачем «Спортингу» Слуцкий?

Португальский клуб остался без главного тренера. Руководивший командой Жозе Пезейру был уволен 1 ноября после домашнего поражения от «Эшторила» в матче группового этапа Кубка португальской лиги — 1:2. Этот результат опустил лиссабонцев на восьмое место в Примейре.

В чемпионате «Спортинг» идет на пятом месте, отставая от лидирующего «Порту» на два очка.

Что говорят в «Витессе»?

Генеральный директор голландского клуба Йост де Вит уже успел опровергнуть эту информацию.

«На повестке дня такого вопроса нет. Это просто неправда. У Слуцкого все хорошо в «Витессе», его контракт рассчитан еще на полтора года. Мы даже ничего не слышали об интересе «Спортинга», — цитирует представителя голландского клуба Voetbal International.

Как дела у Слуцкого в Голландии?

С переменным успехом. В национальном чемпионате «Витесс» после десяти туров идет на пятом месте с четырьмя победами. В Кубке страны команда вышла в 1/8 финала. А вот из Лиги Европы «Витесс» выбыл еще на стадии квалификации, пропустив дальше швейцарский «Базель».

Тем не менее, местные болельщики Слуцкого полностью поддерживают.

Что говорят болельщики «Спортинга»?

Мнения разделились. Есть те, кто полностью поддерживает решение руководства клуба пригласить на пост главного тренера российского специалиста.

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Слуцкий не похож на плохого тренера. У него уже есть титулы, пусть и немного. Разве тот, кто добился с ЦСКА подобных успехов, не заслуживает доверия?

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Леонид Слуцкий, удачи в «Спортинге».

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Если «Спортинг» возьмет Слуцкого, это будет сильный ход.

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Некоторые болельщики приписывают Леониду Викторовичу все трофеи ЦСКА.

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Если Слуцкий возглавит «Спортинг», то вместо тренера, который в 2005 году проиграл в финале Кубка УЕФА, мы получим тренера, который в 2005 году выиграл в финале Кубка УЕФА.

Кто-то недоумевает.

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Леонид Слуцкий? Перестройка от Варандаша?

Но есть и те, кто против.

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Не хочу верить, что у нас будет он.

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Когда я проснулся и прочитал про Слуцкого, то подумал, что это какой-то кошмар. Мне нравится российская школа, мне нравится их менталитет. Но где хорошие результаты российских тренеров за пределами России? А лучшие годы сборной России были при Гусе Хиддинке.

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Не то чтобы я не люблю Слуцкого, просто я не уверен, что он способен добиться успеха в Португалии с таким клубом, как «Спортинг». Надеюсь, это все-таки шутка.

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Леонид Слуцкий же приходит в нашу молодежную команду, верно?

Что говорят болельщики «Витесса»?

В Голландии Слуцкого, как мы уже написали, любят. И желают ему удачи.

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Я пойму Слуцкого, если он уйдет в «Спортинг». Там он сможет работать с таким неграненым алмазом как Люк Кастаньос.

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Если «Витесс» сегодня возьмет как минимум одно очко в матче с ПСВ, Слуцкий может уходить. С борьбой за чемпионство уже все ясно. А так хотя бы заработаем. Ведь игроки уходят туда, где больше платят. Так почему тренеры не могут?

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