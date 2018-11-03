«Реал» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Испании, обыграв «Вальядолид»

Источник: Reuters

Счет на 83-й минуте открыл защитник гостей Кико, отправивший мяч в собственные ворота. На 88-й минуте капитан «Реала» Серхио Рамос реализовал пенальти. Команда из Мадрида прервала серию из пяти матчей без побед (одна ничья, четыре поражения), предыдущая победа в первенстве страны была добыта 22 сентября в домашнем матче с «Эспаньолом» (1:0).

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В чемпионате эта победа стала первой для «Реала» после отставки с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности главного тренера является Сантьяго Солари.

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В турнирной таблице «Реал» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Вальядолид» с 16 очками идет восьмым. В следующем туре «Реал» 11 ноября в гостях сыграет с «Сельтой», «Вальядолид» 10 ноября примет «Эйбар».