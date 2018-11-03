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20:50 (мск), источник: ТАСС

«Реал» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Испании, обыграв «Вальядолид»

ТАСС, 3 ноября. «Реал» одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Счет на 83-й минуте открыл защитник гостей Кико, отправивший мяч в собственные ворота. На 88-й минуте капитан «Реала» Серхио Рамос реализовал пенальти. Команда из Мадрида прервала серию из пяти матчей без побед (одна ничья, четыре поражения), предыдущая победа в первенстве страны была добыта 22 сентября в домашнем матче с «Эспаньолом» (1:0).

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В чемпионате эта победа стала первой для «Реала» после отставки с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности главного тренера является Сантьяго Солари.

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В турнирной таблице «Реал» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Вальядолид» с 16 очками идет восьмым. В следующем туре «Реал» 11 ноября в гостях сыграет с «Сельтой», «Вальядолид» 10 ноября примет «Эйбар».

В другом матче игрового дня «Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.

Реал 2:0
Первый тайм: 0:0
Вальядолид
3.11.2018, 18:15 основной раунд: 11-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Гонсалес Сориано Серхио
Голы
83′ Винисиус Жуниор (Франсиско Роман Иско) 28
88′ Серхио Рамос 4
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Серхио Регилон 23
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Карим Бензема 9
71′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
56′ Каземиру 14
Франсиско Роман Иско 22
45′ 73′ Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
1 Хорди Масип
22 Начо Мартинес
4 Франсиско Кико Оливас
5 Фернандо Калеро
18 Антоньито
14 Рубен Алькарас
21 Мигель Анхель Мичел
9 Энес Унал
17 Хави Мойяно 85′
20 Дуйе Чоп
19 Тони Вилья 69′
11 Даниэле Верде
32 Леонардо Суарес 76′
10 Оскар Плано
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 2
8 Угловые 6
14 Фолы 7
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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