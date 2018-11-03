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21:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лестер» посвятил победу над «Кардиффом» погибшему владельцу клуба

«Лестер» с минимальным счетом победил «Кардифф"​ в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:0).

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Источник: Reuters

Клуб посвятил эту победу всем тем, кто погиб при крушении вертолета владельца «лис» Вишая Шриваддханапрабха.

— Мы посвящаем эту эмоциональную победу нашему покойному главе, а также всем тем, кто погиб в этой катастрофе, — сообщается в официальном Твиттере «Лестера».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

Кардифф Сити 0:1
Первый тайм: 0:0
Лестер
3.11.2018, 18:00 основной раунд: 11-й тур Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил Уорнок Клод Пюэль
Голы
7 Демарэй Грэй (Б. Чилвелл) 55′
Составы
Нил Этеридж 1
Джо Беннетт 3
Шон Моррисон 4
Брюно Экуэле Манга 5
Сол Бамба 22
Каллум Патерсон 13
Арон Гюннарссон 17
Виктор Камараса 21
45+1′ 79′ Гарри Артер 7
Дэниэл Уорд 9
65′ Бобби Рид 14
81′ Джуниор Хойлетт 33
85′ Джош Мерфи 11
Гари Мадин 24
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл
5 Уэстли Морган
14 Рикарду Перейра 33′
11 Марк Олбрайтон
24 Нампали Менди
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди
15 Гарри Магуайр 27′
6 Джонатан Эванс
10 Джеймс Мэддисон 82′
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
7 Демарэй Грэй 70′ 55′
2 Дэнни Симпсон
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 5
6 Угловые 12
13 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Проберт (Англия)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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