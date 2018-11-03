«Лестер» посвятил победу над «Кардиффом» погибшему владельцу клуба

Источник: Reuters

Клуб посвятил эту победу всем тем, кто погиб при крушении вертолета владельца «лис» Вишая Шриваддханапрабха.

— Мы посвящаем эту эмоциональную победу нашему покойному главе, а также всем тем, кто погиб в этой катастрофе, — сообщается в официальном Твиттере «Лестера».