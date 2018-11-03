«Лестер» посвятил победу над «Кардиффом» погибшему владельцу клуба

Клуб посвятил эту победу всем тем, кто погиб при крушении вертолета владельца «лис» Вишая Шриваддханапрабха.
— Мы посвящаем эту эмоциональную победу нашему покойному главе, а также всем тем, кто погиб в этой катастрофе, — сообщается в официальном Твиттере «Лестера».
Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.