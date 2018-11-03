«Лион» на своём поле сыграл вничью с «Бордо»

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Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма Уссем Ауа вывел хозяев вперёд, ему ассистировал Набиль Фекир. На 73-й минуте датский форвард «Бордо» Андреас Корнелиус сравнял счёт.

«Лион» набрал 21 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо» (15) располагается на восьмой позиции.

В следующем туре французского чемпионата «Лион» 10 ноября сыграет в гостях с «Генгамом», а «Бордо» 11 ноября примет «Кан».