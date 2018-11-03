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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» на своём поле сыграл вничью с «Бордо»

«Лион» сыграл вничью с «Бордо» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма Уссем Ауа вывел хозяев вперёд, ему ассистировал Набиль Фекир. На 73-й минуте датский форвард «Бордо» Андреас Корнелиус сравнял счёт.

«Лион» набрал 21 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо» (15) располагается на восьмой позиции.

В следующем туре французского чемпионата «Лион» 10 ноября сыграет в гостях с «Генгамом», а «Бордо» 11 ноября примет «Кан».

Действующим чемпионом Лиги 1 является «ПСЖ», который в сезоне-2017/18 набрал 93 очка в 38 матчах. Для парижского клуба этот титул стал седьмым в истории.

Лион 1:1
Первый тайм: 1:0
Бордо
3.11.2018, 19:00 основной раунд: 12-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Эрик Бедуэ
Голы
45′ Уссем Ауар 8
9 Андреас Корнелиус 73′
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 4
Джейсон Денайер 5
Антониу Марселу 6
Ферлан Менди 22
Уссем Ауар 8
Мемфис Депай 11
Мусса Дембеле 9
72′ Набиль Фекир 18
Жордан Ферри 12
45′ Танги Ндомбеле 28
68′ Бертран Траоре 10
83′ Люка Тузар 29
Мартен Террье 7
1 Бенуа Костиль
3 Серхи Паленсия 81′
4 Жюль Кунде
25 Паблу
29 Максим Пундже
5 Энрике Отавиу
13 Юнусс Санкаре
18 Ярослав Плашил
8 Янн Карамо
7 Джимми Бриан 61′
9 Андреас Корнелиус
11 Франсуа Камано 75′
12 Николя Де Превиль
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 3
5 Угловые 5
18 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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