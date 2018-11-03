«Покажите ваши яйца!». Это кричал стадион «Реалу», прервавшему черную полосу

Источник: Спорт-Экспресс

На разных полюсах

Вы знаете, что если представить таблицу чемпионата Испании, учитывающую лишь пять предыдущих туров, то сегодняшние соперники — «Реал» и «Вальядолид» — окажутся на разных ее полюсах? Вот только полюса эти не так очевидны, как могло бы показаться на первый взгляд: «сливочные» с 1 набранным очком будут делить последнюю строчку вместе с таким же неудачником «Уэской», а бело-фиолетовые, запас прочности которых оценивается в 13 баллов (+4=1−0), захватят лидерство.

Черная полоса

По белоснежной форме «Реала» действительно протянулась густая черная полоса: последние пять матчей в ла лиге (+0=1−4) мадридцы закончили с разностью мячей 2:11, увенчав это звонким залетом в первом класико сезона (1:5). После этого Хулена Лопетеги в тренерском кресле сменил Сантьяго Солари, «Королевский клуб» уверенно победил в первой кубковой игре с «Мелильей» (4:0) и в субботу готовился прервать неудачную серию в примере.

Эффект Роналдо

Соперник, как уже было сказано, набрал отличный ход. Пока «Реал» терял очки, «Вальядолид» исправно их набирал: такое ощущение, что появление Роналдо — в начале сентября экс-нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии стал новым владельцем бело-фиолетовых, купив 51% акций клуба за 30 миллионов евро — подействовало на новичка ла лиги волшебным образом. И в субботу он собирался продолжить свои подвиги.

Сложности в обороне

Шансы «Вальядолида» были в проблемах «сливочных» в защите, которые были далеки от разрешения: травмы Варана, Марселу и Карвахаля, к которым в лазарете присоединился Вальехо, обеззубили оборону «Реала». Солари вновь, как и перед кубковой игрой против «Мелильи» (4:0), пришлось вызывать пятерых защитников из «Кастильи» — Серхио Лопеса, Хави Санчеса, Франа Гарсию, Алекса Мартина и Де Ла Фуэнте, — чтобы провести предматчевую тренировку.

Штанга Бензема

«Реал» начал встречу по-хозяйски — уже на 4-й минуте запела штанга гостевых ворот после удара Бензема. На этом существенные опасности прекратились — в первом тайме игра шла под контролем «сливочных», но до реальных угроз доходило редко. Трибунам «Сантьяго Бернабеу» даже пришлось затянуть: «Покажите ваши яйца!» — намек на громкую фразу, которую оставил на первой же пресс-конференции Солари: «Надо приехать в Мелилью и сыграть там с двумя яйцами».

Выход Винисиуса

Во втором тайме тягучая игра продолжилась — причем «Вальядолид», за которым из президентской ложи, по левую руку от Флорентину Переса, главы «Реала», наблюдал Роналдо, порой действовал опаснее. Хорошо бил Унал, гости дважды угодили в перекладину, хозяев не раз спасал Куртуа…

Но решающим моментом стал выход на поле 18-летнего Винисиуса Жуниора, который активно поучаствовал в кубковом разгроме «Мелильи» (две голевых передачи). Замена состоялась на 70-й минуте, а уже на 83-й бразилец влез в штрафную соперника, пробил в дальний угол, а мяч от спины защитника гостей юркнул в сетку.

Первая победа в шести турах