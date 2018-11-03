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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Покажите ваши яйца!». Это кричал стадион «Реалу», прервавшему черную полосу

Первая победа за шесть туров — на «Сантьяго Бернабеу» обыгран «Вальядолид» (2:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

На разных полюсах

Вы знаете, что если представить таблицу чемпионата Испании, учитывающую лишь пять предыдущих туров, то сегодняшние соперники — «Реал» и «Вальядолид» — окажутся на разных ее полюсах? Вот только полюса эти не так очевидны, как могло бы показаться на первый взгляд: «сливочные» с 1 набранным очком будут делить последнюю строчку вместе с таким же неудачником «Уэской», а бело-фиолетовые, запас прочности которых оценивается в 13 баллов (+4=1−0), захватят лидерство.

Черная полоса

По белоснежной форме «Реала» действительно протянулась густая черная полоса: последние пять матчей в ла лиге (+0=1−4) мадридцы закончили с разностью мячей 2:11, увенчав это звонким залетом в первом класико сезона (1:5). После этого Хулена Лопетеги в тренерском кресле сменил Сантьяго Солари, «Королевский клуб» уверенно победил в первой кубковой игре с «Мелильей» (4:0) и в субботу готовился прервать неудачную серию в примере.

Эффект Роналдо

Соперник, как уже было сказано, набрал отличный ход. Пока «Реал» терял очки, «Вальядолид» исправно их набирал: такое ощущение, что появление Роналдо — в начале сентября экс-нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии стал новым владельцем бело-фиолетовых, купив 51% акций клуба за 30 миллионов евро — подействовало на новичка ла лиги волшебным образом. И в субботу он собирался продолжить свои подвиги.

Сложности в обороне

Шансы «Вальядолида» были в проблемах «сливочных» в защите, которые были далеки от разрешения: травмы Варана, Марселу и Карвахаля, к которым в лазарете присоединился Вальехо, обеззубили оборону «Реала». Солари вновь, как и перед кубковой игрой против «Мелильи» (4:0), пришлось вызывать пятерых защитников из «Кастильи» — Серхио Лопеса, Хави Санчеса, Франа Гарсию, Алекса Мартина и Де Ла Фуэнте, — чтобы провести предматчевую тренировку.

Штанга Бензема

«Реал» начал встречу по-хозяйски — уже на 4-й минуте запела штанга гостевых ворот после удара Бензема. На этом существенные опасности прекратились — в первом тайме игра шла под контролем «сливочных», но до реальных угроз доходило редко. Трибунам «Сантьяго Бернабеу» даже пришлось затянуть: «Покажите ваши яйца!» — намек на громкую фразу, которую оставил на первой же пресс-конференции Солари: «Надо приехать в Мелилью и сыграть там с двумя яйцами».

Выход Винисиуса

Во втором тайме тягучая игра продолжилась — причем «Вальядолид», за которым из президентской ложи, по левую руку от Флорентину Переса, главы «Реала», наблюдал Роналдо, порой действовал опаснее. Хорошо бил Унал, гости дважды угодили в перекладину, хозяев не раз спасал Куртуа…

Но решающим моментом стал выход на поле 18-летнего Винисиуса Жуниора, который активно поучаствовал в кубковом разгроме «Мелильи» (две голевых передачи). Замена состоялась на 70-й минуте, а уже на 83-й бразилец влез в штрафную соперника, пробил в дальний угол, а мяч от спины защитника гостей юркнул в сетку.

Первая победа в шести турах

«Вальядолид» загрустил и тут же пропустил второй — Бензема свалили в штрафной, Серхио Рамос не промахнулся с точки, и «Реал» прервал свою черную полосу в чемпионате, одержав первую победу в шести последних турах. Виртуальная таблица для «сливочных» все еще далека от идеальной, но Солари набирает ход.

Реал 2:0
Первый тайм: 0:0
Вальядолид
3.11.2018, 18:15 основной раунд: 11-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго Солари Гонсалес Сориано Серхио
Голы
83′ Винисиус Жуниор (Франсиско Роман Иско) 28
88′ Серхио Рамос 4
Составы
Тибо Куртуа 25
Альваро Одриосола 19
Серхио Регилон 23
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Карим Бензема 9
71′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
56′ Каземиру 14
Франсиско Роман Иско 22
45′ 73′ Марко Асенсио 20
Винисиус Жуниор 28
1 Хорди Масип
22 Начо Мартинес
4 Франсиско Кико Оливас
5 Фернандо Калеро
18 Антоньито
14 Рубен Алькарас
21 Мигель Анхель Мичел
9 Энес Унал
17 Хави Мойяно 85′
20 Дуйе Чоп
19 Тони Вилья 69′
11 Даниэле Верде
32 Леонардо Суарес 76′
10 Оскар Плано
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 2
8 Угловые 6
14 Фолы 7
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
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