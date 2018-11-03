«Покажите ваши яйца!». Это кричал стадион «Реалу», прервавшему черную полосу
Первая победа за шесть туров — на «Сантьяго Бернабеу» обыгран «Вальядолид» (2:0).
Первая победа за шесть туров — на «Сантьяго Бернабеу» обыгран «Вальядолид» (2:0).
Вы знаете, что если представить таблицу чемпионата Испании, учитывающую лишь пять предыдущих туров, то сегодняшние соперники — «Реал» и «Вальядолид» — окажутся на разных ее полюсах? Вот только полюса эти не так очевидны, как могло бы показаться на первый взгляд: «сливочные» с 1 набранным очком будут делить последнюю строчку вместе с таким же неудачником «Уэской», а
По белоснежной форме «Реала» действительно протянулась густая черная полоса: последние пять матчей в ла лиге (+0=1−4) мадридцы закончили с разностью мячей 2:11, увенчав это звонким залетом в первом класико сезона (1:5). После этого Хулена Лопетеги в тренерском кресле сменил Сантьяго Солари, «Королевский клуб» уверенно победил в первой кубковой игре с «Мелильей» (4:0) и в субботу готовился прервать неудачную серию в примере.
Соперник, как уже было сказано, набрал отличный ход. Пока «Реал» терял очки, «Вальядолид» исправно их набирал: такое ощущение, что появление Роналдо — в начале сентября
Шансы «Вальядолида» были в проблемах «сливочных» в защите, которые были далеки от разрешения: травмы Варана, Марселу и Карвахаля, к которым в лазарете присоединился Вальехо, обеззубили оборону «Реала». Солари вновь, как и перед кубковой игрой против «Мелильи» (4:0), пришлось вызывать пятерых защитников из «Кастильи» — Серхио Лопеса, Хави Санчеса, Франа Гарсию, Алекса Мартина и Де Ла Фуэнте, — чтобы провести предматчевую тренировку.
«Реал» начал встречу
Во втором тайме тягучая игра продолжилась — причем «Вальядолид», за которым из президентской ложи, по левую руку от Флорентину Переса, главы «Реала», наблюдал Роналдо, порой действовал опаснее. Хорошо бил Унал, гости дважды угодили в перекладину, хозяев не раз спасал Куртуа…
Но решающим моментом стал выход на поле 18-летнего Винисиуса Жуниора, который активно поучаствовал в кубковом разгроме «Мелильи» (две голевых передачи). Замена состоялась на 70-й минуте, а уже на 83-й бразилец влез в штрафную соперника, пробил в дальний угол, а мяч от спины защитника гостей юркнул в сетку.
«Вальядолид» загрустил и тут же пропустил второй — Бензема свалили в штрафной, Серхио Рамос не промахнулся с точки, и «Реал» прервал свою черную полосу в чемпионате, одержав первую победу в шести последних турах. Виртуальная таблица для «сливочных» все еще далека от идеальной, но Солари набирает ход.
|Реал
|
2:0
Первый тайм: 0:0
|Вальядолид
|Сантьяго Солари
|Гонсалес Сориано Серхио
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)