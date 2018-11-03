Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон0
Ним1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта0
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина1
Рома1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион1
Бордо1
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-043
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер1
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург2
Нюрнберг2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер5
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив3
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
4.11
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
4.11
Луч
Ротор
Все события
Фоторепортажи
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
21:40 (мск), источник: Советский спорт

Руководство «Витесса» не намерено отпускать Слуцкого в «Спортинг»

Генеральный директор Витесса Йост де Вит заявил, что клуб не намерен отпускать главного тренера команды Леонида Слуцкого в португальский Спортинг.

Наверх
Источник: Reuters

На повестке дня такого вопроса нет. Это просто неправда. У Слуцкого все хорошо в Витессе, его контракт рассчитан еще на полтора года. Мы даже ничего не слышали об интересе Спортинга, приводит слова де Вита Газета.Ru со ссылкой на Voetbal International.

Ранее в португальской прессе появились сведения о желании лиссабонского Спортинга переманить российского тренера. Сообщалось, что Спортинг готов заплатить Витессу за Слуцкого 500 тысяч евро.

Напомним, после 10 туров Витесс под руководством Слуцкого занимает в чемпионате Голландии пятое место, набрав 15 очков.

Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
«Это удар по ФИФА»: Инфантино ответит на скандал правдой
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при
Слуцкий может возглавить «Спортинг». Что про это известно
«Реал Мадрид» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате
«Арсенал» принимает «Ливерпуль» в матче АПЛ (трансляция)
Рианчо: Вы освистываете не Глушакова, а «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь