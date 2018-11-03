Руководство «Витесса» не намерено отпускать Слуцкого в «Спортинг»
Генеральный директор Витесса Йост де Вит заявил, что клуб не намерен отпускать главного тренера команды Леонида Слуцкого в португальский Спортинг.
Генеральный директор Витесса Йост де Вит заявил, что клуб не намерен отпускать главного тренера команды Леонида Слуцкого в португальский Спортинг.
На повестке дня такого вопроса нет. Это просто неправда. У Слуцкого все хорошо в Витессе, его контракт рассчитан еще на полтора года. Мы даже ничего не слышали об интересе Спортинга, приводит слова де Вита Газета.Ru со ссылкой на Voetbal International.
Ранее в португальской прессе появились сведения о желании лиссабонского Спортинга переманить российского тренера. Сообщалось, что Спортинг готов заплатить Витессу за Слуцкого 500 тысяч евро.
Напомним, после 10 туров Витесс под руководством Слуцкого занимает в чемпионате Голландии пятое место, набрав 15 очков.