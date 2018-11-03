Слуцкий — о «Спортинге»: Это слухи, я хочу работать в «Витессе»

Источник: РИА "Новости"

«Это слухи, и мне это неинтересно, потому что я сконцентрирован на сегодняшнем очень важном матче и не могу думать о слухах или чём-то другом. Это слухи, у меня двухлетний контракт с «Витессом», и я хочу работать здесь. Я не покидаю «Витесс». Но если владелец или директор клуба уволят меня, в такой ситуации мне придётся уйти.

«Спортинг» готов предложить за меня € 500 тысяч? Я не знаю, серьёзно. Для меня это большой сюрприз, сегодня все спрашивают меня об этом. Это только слухи, не более того. Я остаюсь в «Витессе», сто процентов, — сказал Слуцкий в интервью телеканалу FOX Sports.

Ранее сообщалось, что португальский клуб может заплатить «Витессу» компенсацию за Слуцкого в размере € 500 тыс.