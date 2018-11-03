Слуцкий — о «Спортинге»: Это слухи, я хочу работать в «Витессе»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе со стороны лиссабонского «Спортинга».
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе со стороны лиссабонского «Спортинга».
«Это слухи, и мне это неинтересно, потому что я сконцентрирован на сегодняшнем очень важном матче и не могу думать о слухах или
«Спортинг» готов предложить за меня € 500 тысяч? Я не знаю, серьёзно. Для меня это большой сюрприз, сегодня все спрашивают меня об этом. Это только слухи, не более того. Я остаюсь в «Витессе», сто процентов, — сказал Слуцкий в интервью телеканалу FOX Sports.
Ранее сообщалось, что португальский клуб может заплатить «Витессу» компенсацию за Слуцкого в размере € 500 тыс.
47-летний Слуцкий возглавил «Витесс» минувшим летом. После 10 туров клуб под его руководством занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 15 очков.