«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной»

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки и завершилась со счетом 1:1. В составе команды из Флоренции точным ударом с 11-метровой отметки отличился Жордан Верету. У римского клуба голом отметился Алессандро Флоренци.

После этой игры Рома, имея в активе 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Фиорентина набрала 16 очков и поднялась на шестую строчку в чемпионате.