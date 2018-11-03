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22:08 (мск), источник: Советский спорт

«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной»

«Фиорентина» упустила победу над «Ромой» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии.

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Встреча прошла на стадионе Артемио Франки и завершилась со счетом 1:1. В составе команды из Флоренции точным ударом с 11-метровой отметки отличился Жордан Верету. У римского клуба голом отметился Алессандро Флоренци.

После этой игры Рома, имея в активе 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Фиорентина набрала 16 очков и поднялась на шестую строчку в чемпионате.

Напомним, что Рома является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В матче 3-го тура армейцы в гостях уступили итальянскому клубу со счетом 0:3. Вторая встреча между командами состоится в ближайшую среду, 7 ноября, в Москве.

Фиорентина 1:1
Первый тайм: 1:0
Рома
3.11.2018, 20:00 основной раунд: 11-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Эузебио Ди Франческо
Голы
32′ Жордан Верету 17
24 Алессандро Флоренци 85′
Составы
Альбан Лафон 1
67′ Кристиано Бираги 3
Никола Миленкович 4
Херман Пеццела 20
89′ Витор Угу 31
Жерсон 8
77′ Жордан Верету 17
Федерико Кьеза 25
73′ Марко Бенасси 24
Бриан Дабо 14
78′ Джованни Симеоне 9
Марко Пьяца 10
53′ Кевин Миральяс 11
Эдмилсон Фернандес 26
1 Робин Ольсен
5 Гильерме Жуан Жезус
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио 36′
24 Алессандро Флоренци
7 Лоренцо Пеллегрини 87′
42 Стивен Н`Зонзи 28′
9 Эдин Джеко
22 Николо Дзаньоло 67′
4 Бриан Кристанте
17 Дженгиз Юндер 74′
14 Патрик Шик
92 Стефан Эль-Шаарави 55′
34 Джастин Клюйверт
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 19
3 Удары в створ 4
3 Угловые 6
11 Фолы 21
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
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