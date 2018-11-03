«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 3 ноября. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 3 ноября. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Счет на 61-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер, который забил свой 50-й мяч в матчах
Все матчи 11-го тура начинаются с минуты молчания в память о владельце «Лестера» Вичае Сриваддханапрабхи, погибшего при крушении вертолета на прошлой неделе.
В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 27 очков и на один балл опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который свой матч сыграет в воскресенье дома с «Саутгемптоном». «Арсенал» с 23 очками идет четвертым.
В следующем туре «Арсенал» примет «Вулверхэмптон», «Ливерпуль» также на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 11 ноября.
Результаты других матчей игрового дня:
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;.
«Вест Хэм» — «Бёрнли» — 4:2;.
«Кардифф» — «Лестер» — 0:1;.
«Ньюкасл» — «Уотфорд» — 1:0;.
«Эвертон» — «Брайтон» — 3:1.
|Эмери Унаи
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|7
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)