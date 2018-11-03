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22:34 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 3 ноября. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Счет на 61-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер, который забил свой 50-й мяч в матчах премьер-лиги. На 82-й минуте форвард канониров Александр Ляказетт сделал счет равным.

Все матчи 11-го тура начинаются с минуты молчания в память о владельце «Лестера» Вичае Сриваддханапрабхи, погибшего при крушении вертолета на прошлой неделе.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 27 очков и на один балл опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который свой матч сыграет в воскресенье дома с «Саутгемптоном». «Арсенал» с 23 очками идет четвертым.

В следующем туре «Арсенал» примет «Вулверхэмптон», «Ливерпуль» также на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 11 ноября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;.

«Вест Хэм» — «Бёрнли» — 4:2;.

«Кардифф» — «Лестер» — 0:1;.

«Ньюкасл» — «Уотфорд» — 1:0;.

«Эвертон» — «Брайтон» — 3:1.

Арсенал 1:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
3.11.2018, 20:30 основной раунд: 11-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Юрген Клопп
Голы
82′ Александр Ляказетт (А. Ивоби) 9
7 Джеймс Милнер 61′
Составы
Бернд Лено 19
Эктор Бельерин 2
Роб Холдинг 16
Шкодран Мустафи 20
Месут Езил 10
83′ Александр Ляказетт 9
Лукас Торрейра 11
Гранит Джака 34
81′ Сеад Колашинац 31
Дэнни Уэлбек 23
68′ Генрих Мхитарян 7
Алекс Ивоби 17
73′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
Аарон Рэмси 8
13 Алиссон
66 Трент Александр-Арнолд
26 Эндрю Робертсон
4 Виргил ван Дейк
12 Джо Гомез
7 Джеймс Милнер
5 Джорджиньо Вайналдум
3 Фабинью 52′
10 Садио Мане
9 Роберту Фирмину 80′
23 Джердан Шачири
11 Мохамед Салах 90′
32 Жоэль Матип
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
5 Угловые 8
7 Фолы 7
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
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