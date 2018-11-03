«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

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Счет на 61-й минуте открыл полузащитник гостей Джеймс Милнер, который забил свой 50-й мяч в матчах премьер-лиги. На 82-й минуте форвард канониров Александр Ляказетт сделал счет равным.

Все матчи 11-го тура начинаются с минуты молчания в память о владельце «Лестера» Вичае Сриваддханапрабхи, погибшего при крушении вертолета на прошлой неделе.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 27 очков и на один балл опережая ближайшего преследователя «Манчестер Сити», который свой матч сыграет в воскресенье дома с «Саутгемптоном». «Арсенал» с 23 очками идет четвертым.

В следующем туре «Арсенал» примет «Вулверхэмптон», «Ливерпуль» также на своем поле сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 11 ноября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;.

«Вест Хэм» — «Бёрнли» — 4:2;.

«Кардифф» — «Лестер» — 0:1;.

«Ньюкасл» — «Уотфорд» — 1:0;.