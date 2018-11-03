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22:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» без Черышева проиграла дома «Жироне» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Валенсия» на своем поле уступила «Жироне» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии на «Месталье», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 48-й минуте Пере Понс.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил игру с «Жироной» из-за травмы.

Валенсия 0:1
Первый тайм: 0:0
Жирона
3.11.2018, 20:30 основной раунд: 11-й тур Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Эусебио Сакристан
Голы
8 Пере Понс 48′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
77′ Габриэл Паулиста 5
28′ Хосе Гайя 14
Эсекиэль Гарай 24
79′ Жоффре Кондогбья 6
Гонсалу Гедеш 7
Морено Родриго 19
Санти Мина 22
73′ Карлос Солер 8
Миши Батшуайи 23
36′ 84′ Франсис Кокелен 17
Кевин Гамейро 9
85′ Даниэль Васс 18
Ферран Торрес 20
13 Яссин Буну 59′
2 Бернардо Эспиноса
4 Чимено Хонас Ромалью
20 Марк Муньеса 39′
21 Карлес Планас 40′
8 Пере Понс
23 Алейкс Гарсия
29 Педро Порро
10 Гарсиа Фрейре Борха 85′
27 Кевин Сони
17 Патрик Робертс 78′
6 Алекс Гранель
22 Сейду Думбья 60′ 30′
5 Педро Алькала
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 3
11 Угловые 2
14 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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