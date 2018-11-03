«Валенсия» без Черышева проиграла дома «Жироне» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Валенсия» на своем поле уступила «Жироне» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Валенсия» на своем поле уступила «Жироне» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии на «Месталье», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 48-й минуте Пере Понс.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил игру с «Жироной»
|Марселино Гарсия Тораль
|Эусебио Сакристан
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|27
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас (Испания)